Ligue 1: le PSG sacré champion ce mercredi si…

Le PSG peut être sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, ce mercredi en cas de victoire à Angers (21h, 33e journée). Cela dépendra aussi du résultat de l’OM, son dauphin, face à Nantes.

Un sacre en milieu de semaine, à l’extérieur? C’est le scénario qui pourrait se produire ce mercredi soir. Le PSG peut en effet décrocher le dixième titre de champion de France de son histoire à l’issue de son match à Angers (21h, 33e journée de Ligue 1). Leader avec 15 points d’avance sur Marseille, son dauphin, Paris sera sacré en cas de victoire dans la Maine-et-Loire et si l’OM ne s’impose pas face à Nantes dans le même temps.

Un nul pourrait suffire

Un match nul suffira aussi si Marseille s’incline contre le club des Pays de la Loire. Si le PSG et l’OM réalisent le même résultat ce mercredi soir, un nul suffira aux hommes de Mauricio Pochettino lors des cinq dernières journées de Ligue 1.

Cela pourrait intervenir au milieu d’un contexte morose, trois jours après un choc soporifique face à l’OM (2-1) disputé dans un Parc des Princes toujours atone en raison de la grève des encouragements entamée par le CUP depuis plus d’un mois et l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Ce qui n’a pas été apprécié par les joueurs, dont le capitaine Marquinhos. "Un 'classico', il faut mettre tout de côté, ce n'était pas le moment de faire cela, a pesté le Brésilien à l’issue du match. On le comprend, ils ont leurs arguments, ils n'ont peut-être pas les réponses qu'ils attendent, mais il fallait mettre l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord."

Club le plus titré avec Saint-Etienne

Cela pourrait-il évoluer samedi pour fêter le potentiel titre face à Lens (21h) au Parc des Princes? Selon les informations de RMC Sport, la contestation se poursuit et pourrait bien durer jusqu'à la fin de la saison. Mais aussi lors de la célébration du 10e titre de champion de France alors que le club commence à préparer les festivités en espérant une présence du CUP. Hors de question pour le collectif de céder sans des avancées et des actes concrets de la direction parisienne. Malgré tout, il aimerait profiter de ce moment de fête. La grève en place n'a pas vocation à durer indéfiniment, surtout qu'elle s'avère usante pour les encartés. Mais aujourd'hui, aucune discussion n'a eu lieu depuis entre les deux camps. Jean-Claude Blanc (directeur général) et Michel Besnard (directeur de la sécurité) restent les représentants du club dans ce dossier.

En cas de titre, Paris envisage d’arborer l’étoile promise aux décuples champions de France. Celle-ci pourrait être posé sur une manche des maillots de la saison prochaine. Le PSG va vraisemblablement rejoindre Saint-Etienne au rang des clubs les plus titrés de Ligue 1 devant Marseille (9), Nantes, Monaco (8 chacun) et Lyon (7).

Le PSG titré si…

- Il gagne à Angers et l’OM ne bat pas face au FC Nantes (nul ou défaite)

- Il fait match nul à Angers et l’OM perd contre le FC Nantes.



Si le PSG et l’OM obtiennent le même résultat mercredi, Paris aura seulement besoin d’un point lors des cinq derniers matchs pour être mathématiquement titré.