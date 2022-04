Ligue 1: à quelles heures et sur quelles chaînes regarder Angers-PSG, OM-Nantes et les matchs de la 33e journée

La 33e journée de Ligue 1 s’annonce brûlante ce mercredi avec les vingt équipes engagées et plusieurs confrontations entre concurrents directs pour l’Europe ou le maintien. Le PSG peut aussi être sacré champion de France.

De l’enjeu, des confrontations entre concurrents directs pour l’Europe et le maintien, un possible titre et une météo printanière. La 33e journée de Ligue 1 fleure bon la soirée de folie, ce mercredi. Elle débutera par un bloc de cinq matchs à 19h avec un bouillant Bordeaux (17e)-Saint-Etienne (19e), deux monuments du football français en péril. Metz (20e)-Lorient (16e) et Clermont (18e)-Troyes (15e) seront les autres matchs capitaux en bas de tableau. A la même heure Reims (13e) recevra Lille (9e) qui veut entretenir l’espoir d’une qualification européenne en fin de saison. Plus haut au classement, Monaco (6e) reçoit Nice (4e) dans un derby azuréen décisif dans la course à la Ligue des champions.

Ces cinq rencontres seront intégralement diffusées sur Amazon Prime Vidéo. La plateforme propose également un multiplex très séduisant de ces rendez-vous. Il précédera la deuxième partie de cette journée qui débutera à 21h.

Canal+ Décalé diffusera le possible match du titre pour le PSG, en déplacement à Angers. Canal+ Sport retransmettra, pour sa part, la confrontation entre prétendants au podium Strasbourg-Rennes. Les trois autres matchs, Marseille-Nantes, Brest-Lyon et Lens-Montpellier seront en intégralité sur Amazon Prime Vidéo qui propose un nouveau multiplex.

Vous pourrez suivre toutes ces rencontres en direct à la radio sur RMC mais aussi sur notre site dans notre live commenté.

Mercredi 20 avril 2022

19h: Bordeaux - Saint-Etienne (Amazon Prime Vidéo)

19h: Lorient - Metz (Amazon Prime Vidéo)

19h: Monaco - Nice (Amazon Prime Vidéo)

19h: Reims - Lille (Amazon Prime Vidéo)

19h: Troyes - Clermont (Amazon Prime Vidéo)

21h: Angers - PSG (Canal+ Décalé)

21h: Brest - Lyon (Amazon Prime Vidéo)

21h: Lens - Montpellier (Amazon Prime Vidéo)

21h: Marseille - Nantes (Amazon Prime Vidéo)

21h: Strasbourg - Rennes (Canal+ Sport)