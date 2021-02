Ligue 1: déjà six défaites pour le PSG, record de l'ère QSI

Après son récital contre le Barça mardi (4-1) en Ligue des champions, le PSG est retombé brutalement sur terre ce dimanche, en s'inclinant face à Monaco (2-0) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Déjà la sixième défaite parisienne cette saison.

Le PSG avait débuté sa saison de Ligue 1 par deux revers: chez le promu lensois (1-0) puis dans le Classique face à l'OM (1-0). Cinq mois plus tard, le champion de France en titre enregistre ce dimanche sa sixième défaite en championnat, en tombant face à Monaco (2-0) en clôture de la 26e journée.

Lens, l'OM, Monaco par deux fois (3-2 en phase aller), mais aussi l'OL (1-0) et Lorient (3-2). Un tableau qui a tout de même de quoi inquiéter pour Paris, actuellement troisième du classement, à quatre points du leader Lille.

Record depuis 2010-2011, année du sacre... de Lille

Le PSG qui perd six matchs de Ligue 1 en une saison, c'est un record depuis l'arrivée des Qataris (saison 2011-2012). C'est aussi le plus grand nombre de défaites parisiennes sur une saison depuis l'exercice 2010-2011. A l'époque, Paris avait perdu huit matchs... et c'est le LOSC de Rudi Garcia qui avait terminé champion de France. Sachant que nous n'en sommes qu'à la 26e journée...

"C'était un match difficile, ils ont de très bons joueurs, on le savait, c’est le genre de match qu’il faut gagner, on commence à perdre beaucoup d’opportunités pour le titre, s'est agacé Marco Verratti sur Canal+. Il faut faire un mea culpa un peu. On prend un but après cinq minutes, ça ne peut pas arriver. Il faut comprendre qu’il y a de grandes équipes en France. Il faut tout jouer jouer en équipe, personne ne nous fait de cadeaux, les autres équipes font le match de leur vie contre nous. Il faut se mettre à la hauteur, le mériter, jouer à 100 % car sinon on ne gagne pas."