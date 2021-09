Ligue 1: des arbitres VAR en retard à cause... des bouchons à Paris

C'est une drôle d'histoire dont a eu vent RMC Sport. En mai dernier, plusieurs arbitres désignés à l'assistance vidéo pour des matchs de la 37e journée de Ligue 1, sont arrivés en retard à cause de la circulation à Paris. La commission fédérale des arbitres de la FFF, qui avait dû s'adapter en urgence, les a tous sanctionnés.

La centralisation a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, a été déployée en Ligue 1 au début de la saison 2018-2019, celle-ci est gérée depuis deux ans maintenant dans un endroit secret, le "Replay Center", où les arbitres vidéo et les opérateurs de chaque rencontre viennent s'installer. Un lieu sécurisé, au coeur de Paris, qui n'est visiblement pas toujours facile d'accès. Notamment les dimanches printaniers.

Un procès-verbal de la commission fédérale des arbitres de la FFF, dont RMC Sport a pu prendre connaissance, explique ainsi comment trois officiels français, désignés en mai dernier comme assistants vidéo pour des matchs de la 37e journée de Ligue 1, n'ont pas pu respecter leurs obligations en raison... des bouchons sur les routes franciliennes.

Six semaines de non-désignation en guise de sanction

Dans le document en question, qui relate la réunion du 16 juillet 2021, on apprend que les trois arbitres - bien connus du public français - "n'ont pas été en mesure d'honorer dans des conditions normales leur désignation pour ces rencontres", et qu'ils ont "reconnu leur erreur de ne pas avoir suffisamment anticipé les difficultés de circulation pour rejoindre Paris ce jour-là".

Une drôle de mésaventure qui a conduit à de nouvelles désignations en urgence pour les matchs concernés, et qui n'a pas fait rire la commission fédérale des arbitres. Celle-ci, qui considère que "ce retard aurait pu avoir de graves conséquences", a d'ailleurs sanctionné les trois compères d'une mesure de non-désignation de six semaines, entre le 16 juillet et le 27 août. Tous ont depuis fait leur retour dans la boucle des arbitres français.