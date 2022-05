Ligue 1: Dieng, Paqueta, Khazri… On connaît les finalistes pour le plus beau but de l’année

L’UNFP a dévoilé ce vendredi sa sélection des cinq plus beaux buts de l’année en Ligue 1. Le vainqueur, choisi par le vote du public, sera connu dimanche lors de la 30e cérémonie des Trophées UNFP.

Retourné acrobatique, frappe de plus de 50 mètres, reprise de volée, action collective, coup franc: les cinq finalistes pour le plus beau but de l’année aux Trophées UNFP ont été dévoilés ce vendredi sur Twitter, et il y en a pour tous les goûts ! C’est désormais au public de voter pour son favori sur le site de l’UNFP, avant la révélation du grand vainqueur ce dimanche.

Une très bonne cuvée

Évidemment, tous les buts valent le détour et le choix s’annonce cornélien. Entre le retourné de Bamba Dieng (OM) contre Strasbourg (18e journée), la reprise de volée d’une trentaine de mètres de Franck Honorat (Brest) contre Reims (10e journée), le lob depuis sa moitié de terrain de Wahbi Khazri (Saint-Étienne) à Metz (12e journée), le triple une-deux de Lucas Paqueta (OL) contre Clermont (3e journée) et enfin le coup franc venu d’ailleurs de Téji Savanier à Metz (16e journée), la cuvée 2021-2022 est particulièrement bonne.

Les deux derniers trophées ont été remportés par des Lillois, grâce à Burak Yilmaz (2021) et Loïc Rémy (2019), la cérémonie n’ayant pas eu lieu en 2020. Les 30es Trophées UNFP ont lieu dimanche à partir de 21 heures au Pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris. Les prix du meilleur joueur, du meilleur entraîneur, du meilleur gardien ou encore du meilleur espoirs y seront décernés.