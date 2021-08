OL: Marcelo contredit le club et promet de "clarifier les choses"

Dans un message publié sur Instagram, Marcelo assure avoir toujours été loyal et travailleur. Surtout, il contredit l'OL par rapport à sa mise à l'écart du groupe professionnel.

Marcelo promet de bientôt "clarifier les choses en toute transparence". Le défenseur brésilien, que l'Olympique Lyonnais a mis à l'écart de son groupe professionnel, a pris la parole sur son compte Instagram dans la soirée de mardi. Sanctionné pour une attitude inappropriée après la défaite 3-0 à Angers, le joueur de 34 ans se défend dans son message et affirme que le club n'a pas tout dit.

"Chers amis, fans de Lyon et fans du monde entier, écrit-il d'abord. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dur pour donner le meilleur de moi-même sur le terrain aux clubs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. La loyauté, le travail et le caractère sont des caractéristiques que je prêche et que j'ai toujours tenu à exercer. Je suis dans ma cinquième saison ici à Lyon".

"Malheureusement, aujourd'hui je vois sur internet que le club raconte au monde entier que je pars pour une autre raison, clame Marcelo. Ce n'est pas vrai! Bientôt, je vais à nouveau me prononcer et vous dire ce qui se passe. Nous avons la chance d'avoir ce canal de communication qui nous permet de clarifier les choses en toute transparence!"

Un sourire qui n'est pas passé

Comme l'a rapporté RMC Sport, Marcelo Guedes n'entre plus dans les plans de Peter Bosz, qui n'a pas du tout apprécié de le voir sourire pendant un discours du capitaine Léo Dubois à Angers. Cette discorde, qui n'est pas une première le concernant, pourrait aboutir à une résiliation de son contrat.

Arrivé en 2017, Marcelo a disputé 167 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Son bilan statistique compte également huit buts.