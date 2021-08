OL: "Bougez-vous ou cassez-vous", la banderole cinglante des supporters

Une banderole exigeant une remobilisation des joueurs a été placée par un groupe de supporters à l’entrée du centre d’entrainement de l’Olympique Lyonnais ce vendredi matin.

Le message a le mérite d’être explicite. Ce vendredi matin, les joueurs de l’Olympique Lyonnais étaient attendus à l’entrée de leur centre d’entrainement, à Décines, par une banderole placée par un groupe de supporters. Sur celle-ci, en lettres capitales blanches sur fond noir, on peut lire: "Bougez-vous ou cassez-vous". Une référence directe aux récentes révélations de problèmes de comportement dans le vestiaire.

Une "mentalité pourrie" dénoncée par les Bad Gones

En parallèle, les Bad Gones, principal groupe de supporters lyonnais, a publié sur Facebook un communiqué pour dénoncer la "mentalité pourrie" entourant l'équipe "depuis trop longtemps". "L'individualisme prend le pas sur le collectif, la suffisance sur le travail et l'irrespect sur l'amour du maillot", peut-on lire. Les joueurs servant du club "comme d'un simple tremplin" y sont épinglés, tout comme certains jeunes sortant de centre de formation "avec un ego surdimensionné".

Complètement raté d’un point de vue sportif, avec un seul point pris en deux matchs et une déroute face à Angers (3-0), le début de saison de l’OL a pris une tournure encore plus délicate, mardi. Dans un communiqué, le club a officialisé la mise à l’écart du groupe professionnel de son défenseur Marcelo pour "comportement inapproprié". Le Brésilien aurait été surpris à sourire pendant un discours de Léo Dubois après la défaite contre le SCO, causant la colère de son entraineur et de ses dirigeants.

Un grand ménage envisagé

Au cours du match, le manque d’investissement de certains joueurs ou leur attitude sur le terrain, à l’image du carton rouge de Maxwel Cornet, avait agacé son coach Peter Bosz, arrivé très remonté en conférence de presse. "Nous n'avons pas vu vraiment une équipe qui veut gagner, ça me dérange, avait pesté ce dernier en conférence de presse. On peut parler de la défense, ou de performances individuelles. Mais le football commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Là-dessus, il faut donner 100%. Je l'ai vu du côté d'Angers, mais pas dans mon équipe."

Après ces incidents, un grand ménage est envisagé par Juninho, le directeur sportif, et Bosz, qui souhaiteraient se débarrasser de plusieurs joueurs, dont le comportement déplait en interne, parmi lesquels Cornet, Thiago Mendes, Houssem Aouar ou Rayan Cherki. Une initiative qui va dans le sens de ce que réclament les fans avec leur banderole: une réaction ou la porte.