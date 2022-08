OL: Paqueta absent du groupe face à Reims, son départ se rapproche

En instance de départ, Lucas Paqueta ne fait pas partie du groupe de 20 joueurs qui feront le voyage à Reims dimanche (17h05). Le Brésilien est attendu à West Ham pour y passer sa visite médicale.

L'OL a communiqué ce samedi le groupe de 20 joueurs qui se déplace à Reims dimanche (17h05). En instance de départ, Lucas Paqueta est absent et le club rhodanien ne donne pas plus de précisions. Peter Bosz devra également se passer d'Houssem Aouar, Jerome Boateng, Sinaly Diomandé, Julian Pollersbeck, tous blessés, et Anthony Lopes (suspendu).

Comme révélé par RMC Sport vendredi, un accord est tout proche d'être trouvé entre l'Olympique Lyonnais et West Ham pour le transfert de Lucas Paqueta. Sky Sports évoque même une visite médicale imminente. Selon les informations du média anglais, le joueur s'est envolé ce samedi soir pour Londres pour passer sa visite médicale dans la journée de dimanche. Le Brésilien devrait rapporter environ 60 millions d'euros, bonus compris, à Lyon.

Pas de remplaçant prévu

Le départ probable de Lucas Paqueta est tout sauf une surprise. Il était prévu, toutes les parties étaient d'accord, qu'en cas de grosse offre, l'international brésilien (32 sélections, 7 buts), aurait un bon de sortie. C'est en fin de mercato et en provenance de West Ham que cette offre est arrivée.

Comme confirmé par Peter Bosz vendredi en conférence de presse, l'OL a des joueurs pour pallier au départ de Lucas Paqueta. Romain Faivre, Rayan Cherki, Jeff Reine-Adélaïde, ou encore Tetê, tous peuvent occuper le poste de Lucas Paqueta. Sans compter Houssem Aouar, qui n'est pas encore parti.