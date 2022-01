Ligue 1: grosse tuile pour l'OL, Aouar forfait contre l'OM et absent plusieurs semaines

À la veille d’affronter l’OM, le milieu lyonnais Houssem Aouar est blessé. Touché à la cuisse lors de l’entraînement, l’international français souffre d’une lésion et devrait être absent plusieurs semaines.

L’OL déplore une absence supplémentaire avant son Olympico à rejouer. Déjà privé de Toko Ekambi et Paqueta, actuellement en sélection, ainsi que de Da Silva (suspendu) et Denayer (blessé), Peter Bosz devra également composer sans Dembélé, positif au Covid selon L’Equipe, mais aussi sans Aouar. Le milieu de terrain s’est blessé lors de l’entraînement ces derniers jours.

Plusieurs semaines d'absence

Après avoir passé des examens, une lésion à la cuisse a été détectée. Ce qui devrait engendrer quelques semaines d’absence. Le joueur a été touché sur un exercice de tir après l’entraînement collectif, alors qu’il peaufinait depuis plusieurs jours sa frappe de balle pour tenter d’améliorer son efficacité. Depuis le début de saison, Aouar a inscrit 3 buts et donné 2 passes décisives en 21 matchs de championnat.

Les éventuelles recrues lyonnaises en ce dernier jour de mercato ne pourront pas non plus disputer cette rencontre à rejouer, initialement programmée en novembre dernier et arrêtée après quatre minutes de jeu et un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Sans ses supporters et plusieurs de ses joueurs phares, l’OL aura donc fort à faire pour tenter de rester accroché aux places européennes.