Ligue 1: l'ambiance monte déjà à Lens avant le derby face à Lille

Le RC Lens s’apprête à recevoir Lille (samedi 17h) pour le premier derby avec du public depuis la remontée des Sang et Or en Ligue 1. Les supporters du club étaient présents en nombre lors de l’entrainement ce mercredi et espèrent une victoire qu’ils attendent depuis 15 ans maintenant.

Le Stade Bollaert-Delelis s’apprête à se transformer en véritable volcan. Samedi, Lens reçoit Lille, champion de France en titre, pour le derby du Nord dans un stade à guichets fermés. Ce mercredi, l’entrainement a été délocalisé à Bollaert afin de permettre au public de faire monter la température et de montrer aux joueurs que ce match est différent des autres. 3.000 supporters lensois ont assisté à l’entraînement des hommes de Franck Haise.

Les supporters lensois à l'entraînement avant le derby du Nord © RMC Sport

Ces derniers étaient répartis en tribune Marek, où le KOP est présent à chaque rencontre, et Xerces. L’ambiance était belle et promet d’être exceptionnelle pour ce match de la sixième journée de Ligue 1. C’est le premier derby avec du public depuis la remontée de Lens en Ligue 1 la saison dernière. En raison du contexte sanitaire, l’ensemble des matchs se sont joués à huis clos.

La dernière victoire Lensoise en 2005-2006

La saison dernière, Lille, qui a remporté le titre de champion devant le Paris Saint-Germain, s’était largement imposé contre Lens: 4-0 au match aller et 3-0 au retour. Pour retrouver trace d’une victoire lensoise, il faut remonter à la saison 2005-2006. Le RC Lens avait gagné 4-2, avec des buts de Olivier Thomert, Daniel Cousin, Seydou Keita et Pierre-Alain Frau.

Cette saison, les dynamiques sont totalement différentes. L’équipe de Franck Haise confirme sa bonne saison dernière. Après cinq journées, Lens pointe à la cinquième place en étant invaincu. De son côté, le LOSC est en difficulté avec une 12e place, une victoire seulement pour les hommes de Jocelyn Gourvennec en Ligue 1. Le Racing Club de Lens, poussé par son public, peut croire à une victoire.