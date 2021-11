Ligue 1: l’astuce du staff de Montpellier pour simuler une blessure

Dans le documentaire de Canal+, "Montpellier Héros, une saison au cœur du MHSC", le kinésithérapeute héraultais raconte comment il gère les blessures de ses joueurs pendant un match. L’occasion de découvrir un "code" secret qui a pu influencer l’arbitre du match face à l’OM la saison passée, avant l’expulsion du défenseur croate Duje Caleta-Car.

C’est bien connu, les matchs se gagnent sur des détails. Ils peuvent aussi se gagner sur les tables du kiné. A Montpellier, on sait que le foot est aussi une affaire de vice. A ce petit jeu, Olivier Megel a ses petites astuces pour influencer le cours d’un match. Dans le documentaire de Canal+, "Montpellier Héros, une saison au cœur du MHSC", le kiné héraultais explique comment il gère les blessés au cours d’un match. "Si le joueur me dit le petit mot que l’on connaît - on a un petit code - je sais que ce n’est pas grave. C’est un mot du sud." Ce code secret c’est "Y a tchi" et Olivier Megel sait l’utiliser à bon escient. Surtout quand un adversaire peut être expulsé…

"Allez fais semblant… Fais un peu semblant, fais des appuis…"

Ce fut le cas lors du match de Ligue 1 Monptellier-OM (3-3) disputé le 10 avril dernier au stade de la Mosson. A l’heure de jeu, Caleta Car commet une grosse faute sur Junior Sambia qui s’effondre le long de la ligne de touche. "Donne moi ça ! Je fais rouge", lâche le kiné avant de se précipiter vers le défenseur. "Reste par terre, "Y a tchi ?", ça s’est tordu ou c’est un coup", lui demande-t-il avant de mettre la pression sur l’arbitre : "Il (Caleta-Car) le touche pas, il le tue ! Il le tue !" Michel Der Zakarian en remet une petite couche : "Ils verront les images."

Rassuré par le pépin mineur de Junior Sambia, Olivier Megel lâche ensuite à son joueur : "Y a tchi ? C’est bon. Allez fais semblant… Fais un peu semblant, fais des appuis…" Face à la caméra, le kiné reconnaîtra que "c’est un petit jeu". Et se dit "désolé" pour le défenseur de l'OM qui n’échappera pas au carton rouge.