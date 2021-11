Nice-Montpellier: Delort, l'heure des retrouvailles

Ce dimanche (17h), Andy Delort affrontera ses ex-coéquipiers montpelliérains quittés il y a deux mois afin de rejoindre la Côte d’Azur. Si son entraîneur Christophe Galtier assure qu’il n’y aura aucune émotion chez son attaquant à l’heure de disputer ce match de la 13e journée de Ligue 1, ce dernier sera néanmoins au centre des attentions. Son départ n’a pas forcément été digéré dans l'Hérault.

Dans l’art de répondre sur chaque sujet, Christophe Galtier excelle mais quand il faut parfois nier l’évidence, le tacticien azuréen sait aussi faire. "Il n’y aura pas plus d’émotion pour Andy qu’un autre match", lance-t-il alors sondé sur les retrouvailles entre son attaquant et son ex-club.

"L’histoire d’Andy avec le Montpellier Hérault, et c’est une belle histoire, s’est terminée comme s’est terminée celle d’autres joueurs qui ont été achetés, explique encore le technicien azuréen. Les footballeurs de cette génération sont habitués aux changements de club et tout ce que cela comporte. Un joueur était sur le marché, il avait un prix de vente, il a été acheté, voilà. Il n’y a rien. Pourquoi Andy plus qu’un autre? Parce qu’il a été capitaine du club et qu’il a démarré la saison là-bas? Oui mais c’est l’histoire d’un mercato qui finit toujours le 1er septembre." Ou peut-être car le départ de Montpellier du nouvel attaquant niçois a été tumultueux.

Un manque à Montpellier

Le 22 août, alors que Niçois et Marseillais s’écharpent à l’Allianz Riviera, Delort a, quelques heures plus tôt, inscrit son dernier but et joué son dernier match sous le maillot montpelliérain. Après trois saisons réussies dans l’Hérault, le Sétois succombe à l’idée d’évoluer sous les ordres de Christophe Galtier et rejoint l’OGC Nice et son projet INEOS pour moins de 10 millions d’euros.

"On ne va pas s’apitoyer sur Andy qui est quelqu’un que j’apprécie énormément qui a porté haut les couleurs du club", explique Laurent Nicollin, le président du MHSC, quelques jours plus tard avec quelques regrets.

Et le dirigeant de préciser: "Il s’est défoncé, il a fait le maximum. L’histoire finit un peu en eau de boudin. Quand tu as une fiancée qui ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l’attacher chez toi. Elle s’en va et t’en trouves une autre. Les gens sont déçus, moi le premier. On ne va pas épiloguer. C’est juste la façon. Je pense qu’on aurait pu discuter avec son nouvel agent d’un départ l’année prochaine ou dans deux ans mais pas comme ça."

Michel Mézy, lui, n’est pas en reste. "Chez nous il a voulu le numéro 9 et l’a eu, le capitanat même chose mais quand il change d’agent on comprend bien qu’en prenant le beau-fils Galtier ce n’est pas pour les yeux… à moins qu’on soit des ânes", avance le conseiller du Président pour Midi-libre. Dans le vestiaire, les joueurs accusent le coup à commencer par son grand ami Téji Savanier (privé de retrouvailles demain car suspendu). "On l'a tous mal vécu, parce qu'on ne s'y attendait pas, avouait le milieu de terrain dans les colonnes de l’Equipe. Andy, c'était mon frérot, j'étais toujours avec lui. Aujourd'hui encore, on s'appelle à chaque fois qu'on est sur la pelouse. Il est parti, il faut respecter son choix et penser à nous. Andy à Montpellier, c'est du passé."

Même constat pour Jordan Ferri: "Il m’en avait parlé (de son choix de rejoindre Nice) on en avait discuté, en tant qu’ami j’ai respecté son choix en tant que coéquipier j’étais déçu car c’était un membre important de notre équipe et de notre vestiaire. Personne n’en veut à Andy, ça fait partie d’une carrière de footballeur, ce sont des choix de clubs, la vie de Montpellier continue. A nous de montrer que même sans lui on reste une équipe compétitive."

Même sans Gaëtan Laborde, l’autre face du redoutable duo montpelliérain la saison passée. "On a été affecté sur le terrain car ce sont, avec Gaëtan, deux gros joueurs, regrette l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. Un gros espace a été laissé libre après leur départ car ils étaient importants, ça s’est ressenti dans notre jeu, il a fallu travailler autre chose, on s’est adapté." Les supporters moins.

L'ennemi et le post-it

Trois ans durant, le buteur à la larme a fait plus d’une fois chavirer la Mosson (47 buts). Delort ne cessait de clamer son attachement pour le club de la Paillade, sa volonté de découvrir l’Europe sous le maillot héraultais et, à l’aube de ses 30 ans, se voyait bien y rester. Alors quand il a accepté l’offre niçoise, les fans du MHSC ont fulminé.

"J’ai encore son départ en travers de la gorge, s’énerve Pierre, habitué de la Mosson. Je l’ai senti comme une trahison. Il a trop parlé, surtout à nous les supporteurs, en disant qu’il allait finir sa carrière ici, qu’il allait rester à Montpellier puis il est parti comme ça, sans rien nous dire. Il avait fait pareil à Toulouse et le fera encore à Nice, on a été naïf. C’est devenu un ennemi."

Andy Delort avec Nice © Icon Sport

A l’Allianz Riviera, seuls cent supporteurs du MHSC seront autorisés à franchir les portes du stade suite à un arrêté préfectoral justifié par la "rivalité historique entre supporteurs niçois et montpelliérains", peut-être assez pour se faire entendre.

"L’accueil sera forcément virulent. Sans parler au nom de tous, nous avons globalement vécu une réelle trahison. Dimanche, il ne ressentira peut-être pas pleinement le sentiment que les Pailladins ont à son égard mais son retour à la Mosson, il risque de s’en souvenir", prévient Quentin, administrateur du site AllezPaillade.com, bien plus amer envers Andy Delort que l’autre partant (pour Rennes), Gaëtan Laborde.

"Laborde a tout donné pour le maillot mais ne s'est jamais caché de vouloir aller chercher plus haut quand il en aurait l'opportunité, estime le supporter. Le club lui a offert un bon de sortie, a eu l'offre souhaitée. Le deal a pu se faire. On l'a fortement remercié pour tout et on a lui a souhaité le meilleur. Puis il y a Delort, qui a également tout donné pour nos couleurs mais qui de son côté répétait qu'il voulait amener Montpellier en Europe, être le capitaine de son club, rentrer dans le nouveau stade, qu'il pourrait tout simplement achever sa carrière dans l'Hérault. Pour au final, nous la mettre à l'envers à la fin du mercato. Nous savons que notre club n'est qu'une étape pour beaucoup de joueurs mais ici il y a eu un manque de respect, notre confiance a été trahie."

Le principal intéressé est touché. "Je comprends que les supporters ont été déçus, reconnaît le nouvel aiglon au moment de son arrivée à Nice. Certains messages m’ont blessé car ils étaient un peu trop loin. Dans les histoires d’amour, plus il y a d’amour, plus y a de haine."

D'autres messages sont plus légers et prêtent même à sourire. Jeudi soir, une photo commence à tourner sur Twitter. On y voit le siège d'Andy Delort dans le vestiaire niçois de l'Allianz Riviera. Y est collé un post-it où est inscrit "Ici c'est la Paillade #TeamMHSC". Comment ce post-it s'est-il retrouvé là? Contacté par RMC Sport, l'auteur de la blague raconte. "Je suis moi-même dans le milieu sportif à Nice et originaire de Montpellier, commence Fabien, judoka formé au CREPS de Montpellier. Je visitais le stade avec une association dont je fais partie et arrivé dans le vestiaire j'ai eu cette idée, pour plaisanter."

Et d'ajouter: "J'ai déjà échangé avec Andy Delort à Montpellier, j'ai tenté de le contacter lorsque j'étais au stade mais je n'ai pas eu de retour alors j'ai laissé ce post-it mais je pense qu'il a déjà été enlevé, avant même la visite suivante, se marre-t-il avant d'enchaîner. Le meilleur dans tout ça c'est qu'en rentrant du stade je croise une voiture immatriculée 34, je sympathise avec les passagères en parlant de Montpellier et de Nice. J'ai appris quelques heures après que c'était la femme d'Andy Delort."

Adaptation éclair en Côte d’Azur

Proche de la baie des Anges, Andy Delort est en train d'entamer une nouvelle histoire d’amour. En ayant inscrit quatre buts en huit rencontres, il est l’homme fort du moment, au point même de sauver les siens sur la pelouse de Raymond-Kopa la semaine dernière d’un doublé mi-chanceux mi-sublime.

"En dehors de ses qualités de footballeurs et de buteurs, il a un mental d'acier, il est imprégné de la victoire, s'est réjoui Christophe Galtier après le succès en Anjou (2-1). Il fait partie de ces leaders de l'équipe en termes de caractère mais aussi en termes de détermination et d'adresse devant le but. Il fait partie de ces joueurs qui ont horreur de la défaite et il symbolise du mieux possible ce que je veux voir d'une équipe."

L'attaquant de Nice Andy Delort buteur sur le terrain d'Angers, le 31 octobre 2021 © Sebastien SALOM-GOMIS © 2019 AFP

Alors qu’il s’apprête à connaître pour la première fois la présence des Ultras de la Populaire Sud de retour après deux mois et demi de suspension, les supporteurs niçois sont eux déjà séduits par les performances de l’international algérien. Au cœur de la polémique autour de sa brouille avec le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi, ils lui ont montré leur attachement via une banderole "Delort, uno di Noi" (un des nôtres en niçois).

Adopté par ses nouveaux coéquipiers, adoré par son nouvel entraîneur facteur essentiel de sa venue, le buteur est parfaitement adapté. "Andy est quelqu’un de très joyeux qui a besoin de bien se sentir dans un groupe pour être pleinement épanoui sur le terrain, raconte son ancien coéquipier Jordan Ferri. On voit qu’il joue libéré, qu’il marque, qu’il est décisif pour Nice. C’est bien pour lui, pour l’OGC Nice, j’espère qu’il sera moins décisif dimanche."

Face au troisième de Ligue 1 derrière le PSG et Lens, Montpellier s’avancera sans plan anti-Delort. "Andy est bien en ce moment, il est dans son élément, il marque des buts, dans une belle équipe. On sera content de le retrouver, sourit Olivier Dall'Oglio. C’est peut-être un avantage de connaître ses qualités et ses défauts mais il n’y a rien de particulier (de prévu contre lui)." Avant le coup d'envoi, Michel Mézy ira le saluer: "Je l’ai aimé et il me l’a rendu pendant trois ans, affirme-t-il dans Midi Libre. C’est réglé Il y a des choses bien plus graves dans la vie." Comme voir son ancien protégé marquer dimanche ?