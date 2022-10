Arsenal-Tottenham: les critiques acerbes de Conte sur le niveau de l'arbitrage en Premier League

En conférence de presse après la défaite (3-1) lors du derby face à Arsenal, dans un match comptant pour la neuvième journée de Premier League, Antonio Conte a fustigé le niveau de l'arbitrage en Premier League. Pour le technicien italien, les hommes en noir ne "sont pas sur la même ligne" à propos de l'utilisation de la VAR. L'entraîneur des Spurs conteste l'expulsion d'Emerson.

Les Spurs ont été frustrés dans le derby. Tottenham (3-1) a connu la défaite ce samedi face à Arsenal lors de la neuvième journée de Premier League. Après la partie, Antonio Conte a fustigé le niveau de l'arbitrage au sein du championnat anglais, critiquant l'expulsion d'Emerson (62e).

Emerson a pris un carton rouge pour un coup de crampons sur la cheville de Gabriel Martinelli. L'équipe de Conte était alors déjà menée 2-1. Pour autant, cette réduction à 10 a été le tournant du match selon Conte. "En Angleterre, je dois être honnête, c'est très difficile car les arbitres ne sont pas sur la même ligne, a déclaré le technicien italien à propos de l'utilisation de la VAR. Parfois, vous voyez une situation qui pourrait valoir un carton rouge et à la place c'est un carton jaune ou il n'y a rien. Parfois, vous voyez une situation qui vaut un carton jaune et vous avez un carton rouge."



"Ils doivent beaucoup travailler sur ce sujet. En Italie, ils partent ensemble le jeudi et restent pendant trois jours pour travailler, regarder la vidéo et essayer de s'améliorer, a indiqué Conte, habitué de la Serie A. Je ne sais pas s'ils le font dans ce pays mais ce serait une bonne idée car le niveau est très élevé et nous avons besoin que le niveau de l'arbitre et de la VAR soit le même. La Premier League est un niveau très élevé et c'est pour cette raison que chaque partie doit être au top."

"Emerson a été surpris" par la décision selon Conte

Tottenham a connu sa première défaite en championnat de la saison face aux joueurs de Mikel Arteta, qui avaient pris l'avantage grâce à une magnifique frappe de Thomas Partey (20e). Harry Kane permettait à Tottenham de recoller sur penalty (31e) mais Gabriel Jesus a profité d'une erreur d'Hugo Lloris (49e) pour redonner l'avantage aux siens.

Même si Arsenal a plutôt dominé son sujet, l'expulsion d'Emerson a été fatale, avec le break signé par Granit Xhaka (67e) dans la foulée. "Honnêtement, c'est sûr que le joueur est frustré parce qu'il sait ce qui s'est passé, il sait la difficulté que nous avons eue après le carton rouge. Cela peut arriver, a réagi Conte sur l'état d'esprit de l'international brésilien. C'est un jeune joueur, il n'a que 23 ans, je pense qu'il doit essayer d'exploiter cette situation pour être meilleur et dans la prochaine situation éviter totalement le tacle. Honnêtement, il a été vraiment surpris mais comme tous les joueurs".

Avant un déplacement à Brighton samedi prochain, Tottenham ira en Allemagne mardi pour un match de Ligue des champions face à l'Eintracht Francfort. Vainqueur de l'OM lors de la première journée, le club londonien avait subi un revers face au Sporting Portugal lors de son dernier rendez-vous européen.