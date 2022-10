Ligue 1: l'improbable guerre de communication entre Lens et Nice, Grégory Thil va finalement rester au RCL

Alors qu'il devait accompagner Florent Ghisolfi à l'OGC Nice, Grégory Thil va finalement rester au RC Lens malgré l'annonce des Aiglons. Un véritable remue-ménage à quelques heures du derby face à Lille (dimanche, 20h45).

Lens et Nice se livrent une véritable guerre de communication ces derniers jours. Alors que les Aiglons avaient annoncé les arrivées de Florent Ghisolfi et Grégory Thil en provenance du RC Lens, ce dernier va finalement rester au club artésien après un improbable retournement de situation.

Comme annoncé par L'Équipe et confirmé par La Voix du Nord et Foot Mercato, l'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer avait pourtant donné un accord écrit et oral pour prendre son poste dans le sud de la France. Mais Grégory Thil va bien rester à Lens et prendre la succession de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif.

Nice n'a pas voulu le retenir

Le club, lui, s’est contenté de confirmer que Grégory Thil resterait bien au Racing et que "le périmètre exact de ses missions sera précisé quand le club présentera la nouvelle organisation sportive", rapporte La Voix du Nord.

Selon L'Équipe, Grégory Thil a été séduit à l'idée de devenir le patron sportif de Lens, et a donc accepté l'offre du club nordiste vendredi après des discussions avec Arnaud Pouille, le directeur général du RCL. Dans ce contexte, Nice aurait pu faire valoir ses droits mais n'a pas voulu retenir un ex-futur salarié indécis. Et a entériné le choix de Thil ces dernières heures, ne voulant pas lui donner une portée majeure.