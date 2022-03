Ligue 1: l'OL affiche son plus mauvais classement depuis 25 ans

Balayé par Rennes pour la deuxième fois de la saison (2-4), l'OL occupe une inquiétante 10e place à dix journées de la fin. Une position qu'il n'avait plus connu depuis 25 ans.

L'OL s'éloigne de ses objectifs. Corrigés par Rennes pour la deuxième fois de la saison (2-4) après la claque reçue à l'aller (1-4), les hommes de Peter Bosz occupent une inquiétante 10e place, alors qu'il reste dix journées à jouer et 30 points à distribuer. D'ailleurs, un tel classement n'avait plus été vu dans le Rhône depuis la saison 1996-1997, où les Gones étaient 11es après la J28, avant de terminer 8e à la fin de l'année. Une place à des années-lumière de l'objectif principal: finir sur le podium pour éviter une troisième année consécutive sans Ligue des champions.

La Ligue Europa comme bouée de sauvetage

Le podium, l'OL commence à le regarder avec des jumelles, puisque Marseille (2e) et Nice (3e) sont déjà à neuf points. Pour espérer accrocher une place européenne, que ce soit la Ligue Europa ou l'Europa Conference League, le club rhodanien (41 pts) n'a pas le droit de griller d'autres jokers puisque Rennes (4e, 49), Strasbourg (5e, 47), Lille (6e, 43), Nantes (7e, 42), Monaco (8e, 41) et Lens (9e, 41) sont devants eux. Lyon a d'ailleurs rendez-vous avec Strasbourg, Marseille et Nantes dans les prochaines semaines pour grapiller son retard.

S'il a avoué "ne pas avoir d'explications" après la déroute rennaise, Peter Bosz va devoir remobiliser rapidement ses troupes puisqu'un match décisif attend l'OL en Ligue Europa jeudi, face à Porto. Vainqueur au Portugal à l'aller (1-0), les Gones n'ont plus que la C3 pour sauver une saison bien terne, marquée notamment par l'exclusion en Coupe de France après les débordements face au Paris FC.