Rennes: "Un moment particulier", Genesio rattrapé par les souvenirs avant son retour à Lyon

L’entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a longuement évoqué ses retrouvailles avec Lyon, alors que son équipe se déplace au Groupama Stadium ce dimanche dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

"Beaucoup de joies et de désillusions." Voilà comme Bruno Genesio résume sa relation contrastée avec l’OL. Le coach rennais s’apprête à retrouver le public lyonnais ce dimanche à 17h05 dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 et a été invité à s’exprimer sur son ancien club à cette occasion, pour ce qu’il juge comme "un match particulier".

"Je ne peux pas effacer ces 30-35 ans de vie à Lyon et avec l’OL"

"J’ai commencé à jouer à Lyon à l’âge de 5 ans et demi. J’ai été professionnel là-bas, j’ai la chance d’avoir été entraîneur là-bas pendant trois saisons et demi, énumère-t-il. Je suis né là-bas je ne peux pas effacer ces 30-35 ans de vie à Lyon et avec l’Olympique Lyonnais".

"C’est pour moi un moment particulier que de me retrouver dans le vestiaire visiteur, je vais essayer de pas me tromper quand j’arrive", plaisante-t-il, avant de revenir sur son parcours à l’OL, un club qu’il a placé trois fois sur le podium du championnat en fin de saison, pour une quatrième place. "Il y a beaucoup de respect parce qu’on a vécu ensemble pendant trois ans et demi et c’est beaucoup dans un club comme Lyon", rappelle-t-il.

Quatre ans après OL-Ajax, il retrouvera Bosz

Genesio raconte ensuite sur deux échecs qui l’ont particulièrement marqué: la demi-finale de Ligue Europa contre l’Ajax en 2017 (1-4, 3-1) et celle de Coupe de France contre les Rouge et Noir en 2019 à domicile (2-3). "J’assume l’échec des demi-finales", concède-t-il à propos de ces "points noirs". C’est un signe du destin que je retourne à Lyon pour mon premier match avec le Stade Rennais face à l’entraineur qui nous avait éliminés avec l’Ajax", sourit l’entraîneur breton, qui ne compte pas faire de cadeaux à ses anciens supporters.