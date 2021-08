Ligue 1: l'OL dévoile un maillot third très original inspiré du basket

L'OL a dévoilé ce dimanche son troisième maillot pour les équipes masculine et féminine. Cette tenue sera également utilisée par les basketteurs et les basketteuses de l'ASVEL lors des matches à l'extérieur.

Un maillot riche en histoire. Voici comment Adidas, l'équipementier de l'OL, a présenté ce dimanche le nouveau maillot third du club rhodanien. Assez originale, la tunique présente de nombreuses tâches sur un fond noir et sera portée par les quatre équipes de Lyon (les féminines et les hommes du foot et du basket). "Adidas propose ainsi aux fans un maillot riche en histoire, célébrant les exploits communs de ces clubs phares de la métropole de Lyon qui évoluent à Décines-Charpieu et Villeurbanne. Grande première pour la marque car aucun autre maillot n’a été partagé par plusieurs clubs aux disciplines différentes sur l’ensemble des effectifs féminins comme masculins. (...) Il s’inspire des codes du streetwear et du basket américain", explique le club dans un communiqué.

Les Lyonnais porteront cette tunique en Ligue Europa

A travers ce maillot, les quatre équipes de l'OL et de l'ASVEL s'associent pour "porter haut les couleurs de la métropole de Lyon dans le sport français et international. Cette réalisation incarne avant tout un message d’unité, de fierté et rassemble les communautés de fans et supporters historiques des clubs. Le design streetwear de ce maillot aux couleurs noire et blanche, symbolise cet engagement", poursuit l'OL.

Les hommes de Peter Bosz porteront ce maillot third pour la première fois lors de leur campagne de Ligue Europa (à suivre sur RMC Sport), où l'OL a hérité d'un groupe à sa portée, avec les Glasgow Rangers, le Sparta Prague et Brondby. Après deux saisons sans Ligue des Champions, les Gones vont tenter de faire bonne figure en C3, où ils avaient atteint la demi-finale en 2017, battus par l'Ajax ... de Peter Bosz.