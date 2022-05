Ligue 1: la belle saison financière du LOSC, qui entame un nouveau projet inspiré par l'Atalanta

Malgré la déception sportive de rater une qualification européenne, le LOSC va finir une saison très satisfaisante d’un point de vue financier. Une performance vu l’état du club lors de sa reprise en janvier 2021.

"Il faut bien comprendre d’où l’on vient. Le club était en état de faillite, de cessation de paiement." Ce sentiment raconté de l’intérieur du club résume l’état d’esprit des actionnaires du LOSC près de 2 ans et demi après avoir repris le club. Au sein de l’actionnaire Merlyn Partners, on se montre très satisfait des résultats du club sur le plan financier. L’énorme dette laissée par Gérard Lopez de 370 millions d'euros (210 millions auprès d’établissements financiers comme Elliot ou JP Morgan et près de 160 millions auprès d’autres entités), a été considérablement réduite, d’environ deux tiers.

Les revenus générés par le titre de champion (pas programmé) et le parcours honorable en Ligue des Champions y sont pour beaucoup. La masse salariale a fondu, passant de 90 à 61 millions pour la saison prochaine. "On va retrouver de la stabilité financière, de l’oxygène. Même s’il faudra poursuivre le travail." La DNCG a récemment salué ce travail de redressement économique. Mais il reste encore beaucoup à faire. En interne, les propriétaires font comprendre que les cadavres dans les placards laissés par leur prédécesseur étaient très nombreux. Ce qui a obligé le LOSC à enclencher plusieurs procédures judiciaires au pénal et au civil. Ces procédures sont aujourd’hui entre les mains de procureurs de la République.

Une enveloppe de recrutement prévue cet été

Sportivement, suite au titre de champion de France la saison passée, l’actionnaire est en revanche déçu et souhaite tout faire pour retrouver la Coupe d’Europe à l’issue de la saison prochaine. Le club aura de quoi investir cet été sur le mercato mais ne fera pas n’importe quoi. L’objectif de Merlyn Partners est de faire en sorte que le club génère tout seul son propre budget recrutement. Une enveloppe de recrutement sera prévue cet été même si des ventes resteront indispensables pour investir.

En attendant que les comptes du LOSC soient totalement assainis, la vente de joueurs sera encore un levier de financement mais le trading ne sera plus au centre du projet. En privé, Merlyn Partners affirme qu’"avec un projet de trading, il suffit d'un mercato raté pour basculer dans une grande difficulté. On ne peut pas bien fonctionner quand on ne pense qu'au trading." L’un des axes de développement sera la formation. "On croit en notre formation et on travaille pour la remettre au cœur de la stratégie. C’est un processus qui prend du temps mais la formation est fondamentale. Notre modèle c’est l’Atalanta Bergame", souffle une source proche de l’actionnaire.

L'actionnaire n'est pas vendeur

Le club italien s’appuie en effet sur des investissements raisonnés (jamais de recrutement au-dessus de 20 millions d’euros), une formation de qualité, des performances européennes sur lesquelles il capitalise et un entraineur (Gasperini) qui impose une identité de jeu et fait progresser ses joueurs. Le choix des dirigeants sur ce poste stratégique sera donc primordial alors que Jocelyn Gourvennec pourrait être remercié et que des profils sont étudiés (Bettoni, Batlles).

Concernant les rumeurs de rachat du LOSC qui bruissent dans certaines coulisses du foot français, la position est très claire au sein de l’actionnaire : "on n’est clairement pas vendeur. On pense qu’on peut créer encore beaucoup de valeurs dans ce club. Ce processus peut nous impliquer au moins encore entre 3 et 5 ans." Largement assez pour redonner des émotions européennes aux supporters des Dogues.