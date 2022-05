Lille: Olivier Létang "ne pense qu'à sa gueule", peste Galtier

Interrogé par la Voix du Nord, Christophe Galtier s'en est vivement pris à Olivier Létang, le président du LOSC, preuve qu'il conserve beaucoup de rancune à son égard.

Christophe Galtier éprouve toujours de la rancoeur envers Olivier Létang. Près d'un an après son départ de Lille, auréolé du titre de champion de France, l'actuel entraîneur de Nice a de nouveau réglé ses comptes avec le président du LOSC. Dans les colonnes de La Voix du Nord, le technicien du Gym assure que son départ était prévu. "C'était très clair dans la tête huit ou dix jours après le départ de Gérard Lopez. Il y a eu le départ de Luis (Campos, le conseiller sportif), puis celui de Gérard. Je savais que mon histoire allait s'arrêter là. Elle devait s'arrêter là. Je suis arrivé avec des gens qui n'étaient plus là, pour x raisons que je n'ai pas à commenter. Je fonctionne comme ça. Rapidement, j'ai donné la tendance au président, à mon conseiller aussi."

"Il n'en a rien à foutre de l'institution"

Sans jamais le nommer, Christophe Galtier conserve une certaine rancune envers Olivier Létang et avoue que sa décision de quitter le LOSC était prise "au lendemain de la victoire au Parc des Princes, le 7 ou le 8 (avril). "Je pensais honnêtement, ou naïvement, ou c'est peut-être mon côté humain, partir plus facilement avec tout ce que l'on avait fait dans le club, ce qu'on laissait en termes de valeur ajoutée pour l'effectif, avec un titre de champion. Et sur ça, je lui en veux. Alors il est content, il a obtenu une indemnité (de transfert, autour de 4 millions d'euros). Merci Jim Ratcliffe, merci l'OGC Nice. Il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l'institution. Mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu'à sa gueule", a pesté l'entraîneur de Nice.

En août dernier, à quelques heures de ses retrouvailles avec le LOSC en championnat, Christophe Galtier avait déjà eu des mots durs envers Olivier Létang concernant le timing de l'annonce de son départ. Surpris, l'ancien coach des Dogues lui avait répondu sèchement en conférence de presse. "Il aurait dû consulter un bon ORL", expliquait-il à l'époque, agacé par cette polémique.