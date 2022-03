Lille-Chelsea: "On ne méritait pas de perdre", estime Gourvennec

Déjà battu à l'aller (2-0), Lille s'est à nouveau incliné face à Chelsea ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des champions (2-1). Malgré l'élimination, Jocelyn Gourvennec s'est dit très fier de ses joueurs au micro de RMC Sport.

La marche était trop haute. Généreux mais puni par des Blues réalistes et sans pitié, Lille a pris la porte en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec une nouvelle défaite ce mercredi au stade Pierre-Mauroy (2-1), trois semaines après un premier revers (2-0) à Stamford Bridge. Loin d’être ridicules chez eux, les Dogues ont d’abord réussi à ouvrir le score sur un penalty frappé en force par Burak Yilmaz (38e), avant d’être calmés par Christian Pulisic (45e+3) et César Azpilicueta (71e). Forcément frustrant pour le champion de France en titre.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"Oui, il y a de la frustration au vu du résultat, a reconnu au micro de RMC Sport le milieu de terrain lillois Amadou Onana. Mais je suis assez fier de ce qu’on a réalisé en C1. On n’est pas passé loin. Sur ce match, on a un manque de réalisme. Si la tête de Xeka rentre (à la 63e), tout peut basculer... Le challenge maintenant, c’est de tout faire pour gratter une place européenne via le championnat. On en est capables." Même analyse du côté d l'attaquant Jonathan David : "Ça se joue sur quoi ce soir ? Des petits détails, on fait une grande première mi-temps, ils marquent sur leur seule occasion de la première mi-temps. On a fait un bon match mais on a perdu."

>> Ligue des champions: revivez Lille-Chelsea (1-2)

Gourvennec : "On a mis du coeur et du courage"

Sans survoler les débats, Chelsea ne s'est jamais affolé. Et malgré sa situation tendue en coulisses, avec les sanctions visant son propriétaire russe Roman Abramovich pour ses liens avec Vladimir Poutine, l'équipe de Thomas Tuchel a rappelé qu'elle avait de la ressource. Au moins suffisamment pour écarter des Dogues volontaires mais éliminés sans surprise de cette C1. "On s'est mis au niveau des deux matchs, a souligné Jocelyn Gourvennec sur RMC Sport. On a fait le match qu'on voulait ce soir avec une grosse première mi-temps, on peut simplement regretter de ne pas être à 1-0 à la pause. Il y a aussi la tête de Xeka sur le poteau. On a vraiment répondu présent, les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. On a mis du coeur et du courage."

"Franchement, c'est dur de perdre ce match, on ne méritait pas ça, a même insisté le coach nordiste. On ne méritait pas de perdre et on peut sortir la tête haute. Mais il faut féliciter Chelsea compte tenu du contexte dramatique pour eux. Ils répondent encore présent, c'est une grande équipe. Notre parcours sera à tout jamais historique, ce que les joueurs ont fait est beau et grand." Il va falloir digérer cette déception européenne pour se reconcentrer sur le quotidien de la Ligue 1. Sixième à sept points du podium, Lille a rendez-vous samedi à Nantes (21h).