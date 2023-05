Ligue 1: la compo probable du PSG contre Ajaccio, avec le retour de Messi

Pour affronter Ajaccio samedi et se rapprocher du titre de champion de France, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier pourrait aligner un 4-4-2 animé par Lionel Messi, dont la suspension a été levée par le club.

Pour la réception de l'AC Ajaccio, samedi dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse qu’il avait travaillé deux animations. Selon nos informations, dans l’une d’elles, les Parisiens reviendraient à une défense à quatre.

Hugo Ekitike est pressenti pour enchaîner une deuxième titularisation consécutive et pourrait commencer en pointe avec Kylian Mbappé. Lionel Messi va lui débuter après avoir été suspendu par le club contre Troyes dimanche dernier, probablement en soutien des deux attaquants.

La compo probable du PSG contre Ajaccio: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Danilo, Verratti, Ruiz - Messi - Ekitike, Mbappé.

Un match pour se rapprocher du titre et enterrer l'ACA

Si le Paris Saint-Germain parvient à s'imposer dimanche, il maintiendrait un écart d'au moins six points sur son poursuivant le plus proche (Lens ou Marseille) à l'issue de la 35e journée, ce qui le rapprocherait un peu plus d'un onzième titre de champion de France avant ses trois derniers matchs à Auxerre, Strasbourg et contre Clermont.

Le PSG pourrait aussi envoyer définitivement l'AC Ajaccio en Ligue 2. Pour espérer se relancer ou, à défaut, reporter sa descente, le club insulaire doit impérativement s'imposer en espérant des faux pas de ses adversaires directs.