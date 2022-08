Ligue 1: onze rouges en neuf matchs, du jamais vu sur une seule journée depuis 30 ans!

Avec onze cartons rouges distribués lors des neuf premiers matchs de la troisième journée de Ligue 1, le championnat n'avait jamais vu ça lors des 30 dernières années. Et ce n'est pas fini.

La Ligue 1 voit très rouge ce week-end. Avant même le coup d'envoi de Lille-PSG ce dimanche soir (20h45), cette 3e journée restera un long moment dans les annales, et pas forcément pour les bonnes raisons. À l'iamge d'un multiplex complètement dingue, onze cartons rouges ont été distribués ce week-end, un record sur une seule journée lors des 30 dernières années, selon Opta.

L'après-midi a été intense pour les arbitres, avec quatre cartons rouges à Montpellier, deux à Clermont pour Nice, un à Angers et deux à Rennes, dont un pour Romain Salin, directement exclu alors qu'il était sur le banc.

Furlan regrette le bon vieux temps

Une sévérité qui exaspère Jean-Marc Furlan, décidément très en forme en conférence de presse. "C’est assez lourd dans un match où il n‘y a pas une violence extrême, a estimé le coach auxerrois. Ça me choque beaucoup par rapport à ce que j’ai vécu quand j’étais joueur. J'étais un serial killer et je ne prenais jamais de rouge."

Très en verve sur le sujet, le coach de l’AJA a presque semblé regretter le bon vieux temps, "quand on s'entretuait sur le terrain": "L’UEFA et la FIFA ont changé les règles, et à raison, mais nous, à notre époque, quand on jouait, on s’entretuait. Il y avait trois bagarres générales par match. Il n’y a jamais eu de jaune ni de rouge. Et on s’entretuait. Les instances ont changé cela parce qu’il y a eu des blessés graves. Mais dans ce match, où j’ai eu le sentiment que c’était très correct entre les deux équipes, on a l’impression qu’il faut jouer uniquement au volley-ball et au basket. C’est très pénalisant." Un week-end record qui n'est pourtant pas encore terminé, puisqu'il reste encore un match à jouer.