Ligue 1: la polémique monte autour de l’arbitre de Nice-OM

Une semaine après avoir donné quatre cartons rouges (dont un pour un membre du staff) à l’AS Saint-Étienne face au Havre (défaite des Verts 6-0), François Letexier arbitrera la rencontre entre l’OGC Nice et l’OM ce dimanche en Ligue 1. Un choix accueilli par de larges critiques.

Quatre jours avant le coup d’envoi, une première polémique pour le bouillant Nice-OM. Ce mardi, la LFP a dévoilé la liste des arbitres pour la quatrième journée de Ligue 1. Un nom a particulièrement retenu l’attention: celui de François Letexier, en charge du derby du sud-est ce dimanche à 15 heures. Et pour cause, il était au sifflet de Saint-Étienne - Le Havre ce week-end (0-6) samedi dernier en Ligue 2.

Triple rouge pour les Verts

Lors de cette rencontre, l’arbitre de 33 ans avait sorti trois cartons rouges à l’encontre des joueurs stéphanois. D’abord, pour Briançon après deux avertissements (31e), puis pour Cafaro pour un geste d’agacement sur El Hajjam (37e) et pour Green, auteur d’une sortie non maîtrisée devant Kitala (66e). Emmanuel Da Costa, adjoint de Laurent Batlles, avait également exclu sur son banc de touche pour avoir utilisé une tablette et protesté après la décision sur Cafaro (40e).

Ces décisions avaient été vivement contestées et la performance de l’homme en noir critiquée. Pourtant, François Letexier est conforté et même promu, puisqu’il sera aux commandes de l’une des affiches du week-end en Ligue 1. Un derby sous haute surveillance, un an après les incidents à l’Allianz Rivieira où le match avait été interrompu puis rejoué à la suite de l’envahissement de terrain et d’un affrontement entre joueurs, supporters et membres de staff.

Les réseaux sociaux s'insurgent

Ce choix d’arbitre a rapidement subi la colère des réseaux sociaux où de nombreux supporters et suiveurs n’ont pas hésité à manifester leur incompréhension, seulement une semaine après la polémique de Saint-Étienne-Le Havre. Letexier a déjà arbitré récemment un Nice-Marseille, en mars 2021, pour une large victoire des Aiglons (3-0) au cours de la première défaite de Jorge Sampaoli à la tête de l’OM.