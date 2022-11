Ligue 1: la lanterne rouge Angers épinglée par la DNCG

Le club d'Angers, en grande difficulté sportive en Ligue 1, fait désormais l'objet d'un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations, a annoncé vendredi la DNCG.

En grande difficulté sportive, le SCO Angers est aussi confronté une fois encore à des problèmes financiers. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a annoncé ce vendredi l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations du club angevin, dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison 2022-2023.

Déjà des problèmes à l'été 2021

A l'été 2021, la DNCG prononçait une rétrogradation administrative temporaire en Ligue 2 à l'encontre du SCO. La commission d'appel avait maintenu le club de Saïd Chabane dans l'élite. En mai dernier, le dirigeant annonçait aux salariés la vente prochaine de ses parts au fonds d'investissement américain GFC.

La vente avait finalement capoté en août devant les incertitudes sur la situation financière des repreneurs. "La situation financière, il suffit de voir le constat de la DNCG: il n’y a plus aucun souci. On en a bavé la saison dernière, mais aujourd’hui la situation est bonne", confiait alors Chabane. "On n'a pas besoin de vendre pour la saison", ajoutait-il alors.

Lors du mercato hivernal, le gendarme financier du football français surveillera donc les mouvements du SCO. Soit une mauvaise nouvelle de plus au vu de la situation sportive. Lanterne rouge de Ligue 1 après 15 journées, Angers a officialisé jeudi la mise à pied de son entraîneur Gérald Baticle. Le SCO reste sur une série de sept défaites consécutives, fatale donc au technicien arrivé à l'été 2021 en remplacement de Stéphane Moulin. Abdel Bouhazama assurera l'intérim.