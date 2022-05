La lettre de la LFP en réponse à Tebas et aux critiques "inacceptables" contre Mbappé et le PSG

Document RMC Sport - Dans une lettre du 25 mai envoyée à Javier Tebas, président de la ligue espagnole de football, Vincent Labrune, président de la LFP, fustige les critiques "inacceptables" contre Kylian Mbappé et le PSG.

La LFP monte au créneau. RMC Sport s'est procuré une lettre envoyée mercredi par Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, à son homologue espagnol Javier Tebas. Le dirigeant français exprime sa "désapprobation" face aux vives critiques "inappropriées" exprimées contre le choix de Kylian Mbappé, qui a éconduit le Real Madrid et préféré prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

"Nous tenons à exprimer notre désapprobation de la manière la plus ferme, mais aussi notre incompréhension, face à vos dernières attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs. Nous sommes d'autant plus choqués par ces attaques étant donné que vous êtes président de l'European Leagues (censées représenter toutes les ligues d'Europe, y compris la Ligue 1) et membre du Comité exécutif de l'UEFA (dont le rôle est de promouvoir les intérêts collectifs du football européen)", écrit l'ancien président de l'Olympique de Marseille.

"Que vous dénigriez notre championnat et nos clubs est à la fois inacceptable et manifestement faux"

"Vos attaques contre la Ligue 1, l'un de nos clubs, le Paris Saint-Germain, et l'un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation d'une insoutenabilité financière et d'un déséquilibre concurrentiel, que vous attribuez de manière répétée à la Ligue 1 et à l'un de nos clubs".

À ce propos, Vincent Labrune ne manque pas de souligner que le Real Madrid et le FC Barcelone ont "battu une multitude de records" en matière d'indemnités de transferts et de salaires de joueurs. Il pointe également la dette de 1,5 million d'euros du club catalan, le fait que la Cour européenne de justice ait les deux locomotives du football espagnol "avaient bénéficié de subventions publiques illégales". Il ajoute: "Il n'échappe à personne que le summum du déséquilibre concurrentiel a été la Super League européenne, récemment créée et toujours maintenue par vos deux clubs".

"Le fait que vous preniez publiquement et de manière répétée cette position contre la Ligue 1 sur ce sujet et que vous dénigriez notre championnat et nos clubs est à la fois inacceptable et manifestement faux. (...) Aujourd'hui, vos dénigrements irrespectueux semblent être dirigés contre Kylian Mbappé, qui est largement reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a tout simplement pas rejoint votre championnat, par choix, malgré une offre similaire. Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promeut les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe - y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans vos différentes fonctions serait bien avisé de faire de même", dit aussi Vincent Labrune, assurant pour conclure que des décideurs européens et des dirigeants d'autres clubs et championnats ont transmis leur soutien à la LFP dans cette controverse.