Ligue 1: la proposition d'Estrosi, le maire de Nice, pour rendre hommage à Sala à l'Allianz Riviera

Christian Estrosi, le maire de Nice, a proposé ce jeudi que le portrait d’Emiliano Sala soit affiché sur les écrans de l’Allianz Riviera lors du dernier match à domicile samedi face à Lille. L’élu veut également que des applaudissements soient lancés dans l’enceinte azuréenne, où des chants se moquant de la mort de l’attaquant argentin ont été entendus mercredi soir.

Le maire de Nice continue de s'activer pour redorer l'image de sa ville et du GYM. Après avoir déclaré qu'il voulait identifier et sanctionner rapidement les auteurs des chants se moquant de la mort d'Emiliano Sala, l'élu a fait une proposition sur les réseaux sociaux afin de rendre hommage au N°9 argentin, dont la mémoire a été salie mercredi soir par une partie du public azuréen, lors de la rencontre entre Nice et Saint-Etienne.

"Je propose qu’à la 9ème minute du match face à Lille ce samedi à l'Allianz Riviera, le portrait d’Emiliano Sala soit affiché sur les écrans du stade et que des applaudissements soient lancés", a indiqué l'élu niçois sur Twitter. Pour son dernier rendez-vous de la saison à domicile, Nice recevra les Dogues ce samedi soir (21h) pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

Les supporters des Aiglons parlent "d'erreur"

Les chants entonnés par les supporters des Aiglons n’en finissent plus de faire réagir. Alors que les réactions indignées se sont multipliées et que le club a fermement condamné, la tribune populaire sud, à l’origine de ce triste épisode, est sortie du silence ce jeudi.

Les fans parlent “d'erreur” et réaffirment leurs condoléances à la famille d'Emilano Sala, mais ils s'en prennent aussi à "ceux qui tirent sur l'ambulance au moindre écart". Dans le viseur, notamment, l'entraîneur niçois Christophe Galtier, qui avait eu des mots forts mercredi soir.