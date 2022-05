Chant sur la mort de Sala: la LFP va se saisir du dossier

Le délégué de la LFP présent mercredi soir à l’Allianz Riviera a bien noté dans son rapport les chants sur la mort d’Emiliano Sala, entonnés par des supporters niçois lors de la rencontre contre Saint-Etienne. La commission de discipline de la Ligue va donc se saisir du dossier, un huis clos de la tribune concernée est probable.

Les chants scandaleux entendus ce mercredi soir à l’Allianz Riviera vont bien être examinés par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Selon les informations de RMC Sport, le délégué présent au stade azuréen pour la rencontre entre Nice et Saint-Etienne (4-2, 36e journée de Ligue 1) a bien noté dans son rapport que certains supporters niçois avaient détourné une chanson en hommage à Emiliano Sala pour se moquer de sa mort.

La commission de discipline de la LFP va donc se saisir du dossier. Il n'existe pas de sanction prévue dans le barème de la Ligue pour ce type de propos, mais, comme indiqué par RMC Sport mercredi soir, le club encourt tout de même une lourde amende et du huis clos partiel. Nice risque encore plus gros sachant que le club est en situation de récidive après les incidents ayant émaillé la rencontre contre l'OM en août dernier. Cela induit des sanctions forcément plus lourdes.

De nombreuses réactions indignées

À la 9e minute de jeu (la 10e, en fait), comme c’est de coutume à la Beaujoire et régulièrement au Matmut Atlantique, les supporters niçois ont scandé le chant en l'honneur de l'Argentin en le détournant: "C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau", au lieu de reprendre les paroles traditionnelles: "C'est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala."

Conscient du caractère choquant du chant, qui a provoqué de nombreuses réactions indignées venant du monde du football, le club n’a pas tardé à condamner fermement les agissements de ses supporters. “Le club ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters”, a indiqué Nice dans un communiqué. Avant que Christophe Galtier ne pousse un énorme coup de gueule en conférence de presse et que certains supporters du GYM se désolidarisent de la tribune à l’origine du chant.