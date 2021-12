Ligue 1: la stat’ terrible (et historique) de Bordeaux à domicile

Bien que revenus deux fois à hauteur de l’Olympique lyonnais, dimanche (2-2), les Bordelais peinent toujours autant à domicile. Au Matmut Atlantique, les joueurs de Vladimir Petkovic connaissent même une crise de résultats sans précédent dans l’histoire du club.

"Fier de la réaction" de ses joueurs, menés deux fois au score contre l’Olympique lyonnais (2-2) dimanche en clôture de la 17e journée de Ligue 1, Vladimir Petkovic savait aussi que Bordeaux a peut-être raté deux occasions en or de s’offrir un peu plus d’air sur une zone rouge chaque journée de plus en plus menaçante.

Car avec un Stian Gregersen trop imprécis face au but et un M’Baye Niang mis en échec par Anthony Lopes, le tout dans le temps additionnel, les Girondins ont frôlé de peu un petit exploit face aux Lyonnais, eux qui n’ont remporté que deux petits matches cette saison. Et comptent le même nombre de points que le barragiste, Clermont (14).

Le LOSC et l’OM bientôt au Matmut Atlantique

"On y a cru jusqu’au bout. Mais si on avait fait un peu plus, je pense qu’on aurait pu gagner. (…) Avec un peu de chance, on aurait pu prendre les trois points. On doit rester réalistes, avec l’état d’esprit qu’on a montré aujourd’hui (dimanche)", admettait le coach croate au micro d’Amazon Prime Video, lui qui avait été conforté par son président avant le match.

Pour Bordeaux, sans succès à domicile pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 (2 défaites, 1 nul), c’est surtout au Matmut Atlantique que le bât blesse cette saison. Avec désormais 4 nuls autant de défaites au compteur, les Girondins n’y ont en effet remporté qu’un seul de leurs 9 premiers matches de Championnat cette saison. Ce qui constitue le pire départ de leur histoire à domicile, rien que ça. Et dire que, pour ses deux prochaines réceptions en Ligue 1, Bordeaux va devoir se coltiner Lille et Marseille…