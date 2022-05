Ligue 1: Le Parquet de Lorient ouvre une enquête pour la croix celtique dans le parcage de Reims

Après une plainte déposée ce lundi par la Ligue des Droits de l'Homme, le Parquet de Lorient a ouvert une enquête ce mercredi pour le drapeau à croix celtique déployé dans le parcage des supporters de Reims lors d'une rencontre de Ligue 1 le 1er mai dernier.

La rencontre de Ligue 1 entre Lorient et Reims aura une suite extra-sportive. Lors du match au stade du Moustoir le 1er mai dernier, un drapeau à croix celtique avait été exposé en parcage par les supporters rémois. Après avoir reçu une plainte ce lundi, le Parquet de Lorient a décidé d'ouvrir une enquête.

"Le Parquet de Lorient a reçu, par courrier le 9 mai 2022, une plainte de la Ligue des Droits de l’Homme, dénonçant le déploiement – le dimanche 1er mai 2022 à Lorient, au stade du Moustoir – à l’occasion d’un match Lorient-Reims, d’un drapeau tricolore qui comportait en son centre un symbole pouvant évoquer une croix celtique noire", a indiqué ce mercredi le Parquet, joint par RMC Sport.

Plusieurs chefs d'accusation

Cette enquête, contre X, a été confiée au commissarait central de police de Lorient, pour des chefs "d'introduction du port dans une enceinte sportive d'un objet rappelant une idéologie raciste ou xénophobe" mais aussi "provocation à la haine ou à la violence lors d'une manifestation sportive."

Président de la section de la Ligue des droits de l'Homme du Pays de Lorient, Alain Le Dem avait publié un communiqué ce lundi pour demande l'ouverture d'une enquête: "Le GUD (Groupe union défense) est une organisation étudiante d'extrême-droite, qui renaît régulièrement sous d'autres sigles, mais dont le discours et les actes racistes et xénophobes sont suffisamment constants et connus de la Presse, mais aussi de la Justice, pour être dénoncés. En l'occurrence, ils n'ont pas leur place dans l'espace public, et a fortiori dans un stade de football, un sport qui se veut exemplaire sur ce plan."

Symbole utilisé par les suprémacistes blancs et par l'extrême-droite radical, ce drapeau arborant la croix celtique avait été notifié dans le rapport du délégué. Il avait été enlevé à son ou ses propriétaires lors de la rencontre. Un individu avait également effectué un geste pouvant porter à confusion.