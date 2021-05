Ligue 1: le président de Nîmes explique sa décision de fermer le centre de formation

En proie à des difficultés financières, Nîmes devrait voir son centre de formation disparaître. Dans un entretien accordé à Midi Libre, le président du club, Rani Assaf, a expliqué les motivations qui le poussent à vouloir procéder à sa fermeture.

C'est une décision qui fait couler beaucoup d'encre. Dans une situation sportive et économique délicate, Nîmes va fermer les portes de son centre de formation prochainement. Dans un entretien accordé à Midi Libre, le président du 19e de Ligue 1, Rani Assaf, est revenu sur les motivations de sa décision qu'il caractérise de "ferme et définitive".

"Je ne le fais pas par plaisir. C'est une décision purement économique parce que c'est une question de survie. On ne peut pas avoir à peine 8 M€ de revenus en Ligue 2 (sans les aides à la relégation) et en dépenser 2 M€ pour le centre de formation. Ce n'est juste pas possible", a-t-il déclaré.

Avec 35 points au compteur, Nîmes flirte dangereusement avec la zone rouge et demeure, à l'heure actuelle, relegué en Ligue 2 la saison prochaine. Les Nîmois affronteront Lyon à domicile ce week-end avant de se déplacer à Rennes pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Avec la crise sanitaire actuelle, le manque à gagner de Nîmes est estimé à 18 millions d'euros. Le président Nîmois devrait réinjecter une partie pour combler le gouffre financier mais confie que la fermeture du centre de formation est irrévocable :

"J'entends les commentaires démagogiques : 'Assaf fait 240 M€ d'investissements, il peut quand même bien mettre 1,5 ou 2 M€ dans la formation.' Je ne les mets pas de ma poche, ces 240 M€, ce sont les banques. Et elles les mettent parce qu'il y a des revenus en face pour payer la dette. (...) C'est ferme et définitif. La SASP Nîmes Olympique ne peut pas supporter le coût annuel de la formation. En fin de saison, on mettra en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). On n'a pas le choix."

L'Association du club veut maintenir le centre de formation

L'idée de voir le centre de formation nîmois disparaître ne ravit pas toutes les parties, et notamment l'association du club et la mairie de la ville, en désaccord avec cette décision.

Le Midi Libre rapporte qu'une réunion avait lieu ce mardi pour présenter un projet de reprise de la formation nîmoise par l'association du club : la Football Académie de Nîmes Olympique (FAN). À noter que l'association gère les jeunes jusqu'aux U15, la section professionnelle (des U16 à la réserve) étant sous la gouverne du club.

Les supporters de Nîmes © ICON Sport

Conséquence de cette fermeture du centre de formation qui se rapproche à grand pas, l'avenir de nombreux jeunes mais aussi d'éducateurs se retrouve en danger. Face aux difficultés économiques, le club du Gard avait déjà prononcé la fermeture du centre pour trois semaines au début du mois d'avril, mettant l'ensemble de ses salariés au chômage partiel.