Ligue 1: le PSG attend son titre, les batailles pour l'Europe et le maintien... les enjeux de la 34e journée

Après des matchs disputés mercredi pour l'ensemble des clubs, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end pour la 34e journée. Le PSG pourrait être sacré champion de France dès ce samedi face à Lens au Parc des Princes. Les luttes pour les places européennes et le maintien continueront de faire rage.

Le PSG enfin sacré ?

Le suspense pour le titre de Ligue 1, si tant est qu'il existe encore, pourrait prendre fin ce samedi soir. Leader du championnat avant la 34e journée ce week-end, le PSG reçoit Lens (à 21h), avec la possibilité d'être déjà sacré champion. Pour officialiser le dixième titre de son histoire, il faudra a minima faire match nul, peu importe le résultat de l'OM face à Reims ce dimanche.

Vainqueur du derby (2-1) la semaine dernière et de Montpellier mercredi (2-0), Lens vise les places européennes. Avec 53 points, le club Sang et Or n'est qu'à trois points de la troisième place occupée par Rennes. Derrière l'OM, cinq clubs au moins peuvent prétendre à la dernière marche du podium.

Le PSG champion ce samedi si:

- il fait match nul ou s'impose face à Lens

Le classement :

1- PSG - 77 pts (+45)

2- Marseille - 62 pts (+22)

Cinq équipes peuvent rêver de la Ligue des champions

Opposé à Reims, 13e, et dont le maintien est pratiquement acquis, l'OM a l'occasion de poursuivre sa route, qui doit l'emmener à la deuxième place en cette fin de saison. Avec six points d'avance sur Rennes, les joueurs de Jorge Sampaoli n'ont plus qu'à conclure. Mais la lutte s'annonce acharnée derrière.

La course pour le podium coïncidera ce week-end avec la bataille pour le maintien. Vainqueur de ses cinq derniers matchs et cinquième au classement, l'AS Monaco se déplacera sur le terrain de Saint-Etienne ce samedi (19h). L'équipe de Pascal Dupraz reste sur un match nul face à Bordeaux (2-2). En situation de barragiste, l'ASSE doit prendre des points surtout que le calendrier ne s'annonce pas simple avec des matchs ensuite face à Rennes et Nice.

Après sa victoire face à Metz mercredi,(1-0), Lorient s'est donné un peu d'air avec sept points d'avance sur Bordeaux, premier relégable. Les Merlus auront un court déplacement à effectuer, à Rennes, qui reste sur deux défaites et qui va devoir se relancer dans l'optique de la troisième place, synonyme de qualification au moins pour les barrages de la Ligue des champions. Voire d'une place assurée directement pour la prochaine phase de groupes si le RB Leipzig décroche la Ligue Europa cette saison.

Avec deux défaites lors de ses trois dernières sorties, Nice a du mal aussi en cette fin de saison. Les Aiglons joueront eux aussi face à Troyes, un club qui lutte pour sa survie. Battu par Clermont lors de son dernier match, l'ESTAC pourrait se retrouver à la 18e place à l'issue de la journée en fonction des circonstances.

Invaincu depuis 11 matchs, Strasbourg est à égalité de points avec Rennes et Monaco. Julien Stéphan et ses joueurs iront à Lille ce dimanche (17h05), un peu décroché au classement, neuvième avec 48 points. Il en est de même pour l'OL, huitième avec 49 points, qui reçoit Montpellier ce samedi (17h).

Le classement :

3- Rennes - 56 pts (+34)

4- Strasbourg - 56 pts (+20)

5- Monaco - 56 pts (+17)

6- Nice - 54 pts (+13)

7- Lens - 53 pts (+11)

...

8- Lyon - 49 pts (+8)

9- Lille - 48 pts (+1)

10- Nantes - 47 pts (+5)

Angers en danger

Lanterne rouge, Metz, qui est déjà pratiquement condamné, recevra Brest (12e) dans un match pratiquement de la dernière chance. De son côté, Bordeaux se rendra sur la pelouse de Nantes, qualifié pour la finale de Coupe de France mais qui aura bien du mal à accrocher une place européenne par la voie du championnat.

Enfin, Angers va devoir se reprendre pour ne pas se mettre plus que ça en danger. Avec seulement deux points pris lors des quatre derniers matchs, l'équipe de Gérald Baticle pourrait être dépassée par Clermont si son adversaire direct s'impose ce dimanche (15h).

Le classement:

14- Angers - 34 pts (-13)

15- Lorient - 34 pts (-19)

16- Troyes - 33 pts (-16)

17- Clermont - 32 pts (-28)

18- Saint-Etienne - 31 pts (-27)

19- Bordeaux - 27 pts (-35)

20- Metz - 24 pts (-30)

En milieu de tableau, l'OL reste sur un revers face à Brest (2-1). Sorti au stade des quarts de finale de Ligue Europa, le club de Jean-Michel Aulas va devoir réaliser une série, et espérer une défaillance de ses rivaux, pour prétendre à une place européenne en fin de saison. Lyon accueillera Montpellier ce samedi (17h) en ouverture de cette 34e journée.