Ligue 1: le PSG bat Brest sans briller et reprend la tête de la Ligue 1 grâce à Neymar

Après sa victoire face à la Juve en Ligue des champions, le PSG a difficilement battu Brest (1-1) samedi au Parc des Princes pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Les Parisiens reprennent leur fauteuil de leader, laissé durant 24h au RC Lens.

Le PSG passe à travers les gouttes. Alors que Lens avait pris les commandes du championnat vendredi soir après sa victoire face à Troyes (1-0), le Paris Saint-Germain, sans briller, a battu Brest 1-0 samedi au Parc des Princes. Grâce à but de Neymar sur une passe lumineuse de Lionel Messi, les champions de France reprennent la première place avec deux deux points d'avance sur les Sang&Or. L’OM qui accueille Lille samedi soir peut aussi revenir à égalité de points mais son goal average est nettement défavorable (+21 contre +10).

Si le PSG a donc assuré l’essentiel avec la victoire, il n’a pas dominé son sujet, vendangeant trop d’occasions à l’image de Kylian Mbappé, pas dans un grand jour et remplacé, comme Neymar, à dix minutes de la fin. Comme face à la Juve mardi en Ligue des champions, la formation de Christophe Galtier a aussi montré des signes de fébrilité en défense en deuxième période. Paris a même concédé un penalty, repoussé magistralement par Gianluigui Donnarumma.

Neymar et Messi gonflent leurs stats

Au lendemain d’un nouveau succès lensois, la pression était donc sur les épaules des Parisiens. Malgré le rythme infernal des rencontres, Christophe Galtier n’a d’ailleurs fait que deux changements par rapport à l’équipe qui a débuté mardi face à la Juve, laissant souffler Marquinhos et Nuno Mendes. Avec Danilo et Bernat d’entrée, Paris domine logiquement une formation brestoise qui n’avait remporté qu’un match depuis la reprise.

Mal placé, Kylian Mbappé détourne involontairement une volée de Lionel Messi (19e). Christophe Hérelle, expulsé dans un premier temps pour un tacle par derrière sur Neymar qui filait au but, est sauvé par le VAR et une position de hors-jeu du Brésilien (26e). "Ney" se rattrapera quelques minutes plus tard grâce à tir croisé parfait après une ouverture magique de Messi (30e). Avec huit buts, le Brésilien reprend la tête des buteurs. Grâce à ses 110 réalisations pour Paris, il devient seul le quatrième meilleur goleador de l’histoire du club devant Pauleta. L’Argentin, lui, consolide sa place de meilleur passeur de Ligue 1 avec sept passes décisives.

Donnarumma sauveur, Kimpembe blessé

A l’heure de jeu, Fabian Ruiz fait ses grands débuts avec le PSG après avoir remplacé Marco Verratti (61e). Mais à force de manquer la cible, Paris manque de se faire surprendre et peut remercier Donnarumma. L’Italien repousse un penalty de Slimani consécutif à une faute de Kimpembe sur Fadiga (71e). Plus rien de sera marqué, mais Presnel Kimpembe, coupable d'un très gros tacle sur Cardona frôle le carton rouge et sort blessé à la cuisse gauche sur cette action (93e). Paris peut maintenant se concentrer sur le Maccabi Haïfa, son prochain adversaire, mercredi, en Ligue des champions.