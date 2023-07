Ligue 1: les 24 premières heures de Marcelino à l’OM

Le nouveau coach olympien vient de vivre ses premières heures dans la cité phocéenne. Un début de mandat studieux.

Marcelino est arrivé lundi en début d’après-midi à l’aéroport de Marseille Marignane. L’espagnol a immédiatement été pris en charge pour être conduit au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. Il a pu y retrouver Pablo Longoria, dont il est proche, Pedro Iriondo, éternel bras droit du président olympien, qu’il connait aussi puisqu'il a été présenté au reste du board phocéen.

S’en est suivi un dîner de travail, où la question du mercato a été évoqué, mais pas seulement. Il a aussi été question de la ville, des supporters et de la communication du club, avant que certains sujets d’actualité soient évoqué, comme celui des émeutes en France, qui frappe notamment durement Marseille.

>> Revivez la présentation de Marcelino à l'OM

Marcelino a dormi à la Commanderie

Pas d’hôtel de luxe ou de strass pour Marcelino, dont le caractère déterminé, mais placide, tranche avec ses prédécesseurs Sampaoli ou Tudor. L’ancien coach de Valence a souhaité dormir à la Commanderie. Une façon de s’imprégner de son nouveau lieu de travail. Ce mardi, Marcelino a rencontré son groupe, qui était convoqué en début de matinée pour un petit-déjeuner, et pour échanger des premiers mots. Les joueurs se sont contentés de soins et d’examens physiques divers après cette rencontre.

Le coach espagnol de 57 ans s’est ensuite présenté à la presse dans un stade Vélodrome méconnaissable qui se prépare pour le concert de Muse, le 15 juillet prochain. Pour autant, l’Asturien est apparu à l’aise au pupitre et ne s’est défaussé devant aucune question sur les règles de vie du groupe, son adaptation à Marseille, son inamovible 4-4-2 ou encore le mercato.

"Ça change et ça fait du bien"

Après un discours introductif écrit, parfois maladroit, mais avec beaucoup de bonne volonté, Marcelino a répondu aux journalistes n’hésitant pas à parler football quand les questions s’y prêtaient et à rentrer dans le détail de ses préceptes et de sa philosophie de jeu. Le néo-marseillais a pris le temps de comprendre les questions et d’y répondre avec pédagogie. Un mode de communication qui tranche avec celui parfois abrupte d’Igor Tudor. "Ça change et ça fait du bien", pouvait-on entendre en salle de presse à l’issue de la conférence. En soirée, Marcelino dirigera sa première séance d’entrainement à la fraîche pour éviter les grosses chaleurs estivales de Marseille.