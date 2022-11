Ligue 1: les Auxerrois ont-ils peur de blesser les stars du PSG avant la Coupe du monde ?

A une semaine du début de la Coupe du monde, la crainte de la blessure peut être une source d'angoisse pour les joueurs. Notamment pour les stars parisiennes, qui recevront Auxerre ce dimanche. Du côté de l'AJA, il faudra essayer de faire abstraction de ce contexte.

C’est la hantise de tout footballeur. Encore plus dans cette période. A l’approche de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), la peur de se blesser est dans toutes les têtes. Ce week-end, certains internationaux encore sur le pont avec leur club auront peut-être la tentation de lever un peu le pied pour ne pas risquer de finir sur une civière. Cette situation n’est pas non plus facile à gérer pour leurs adversaires. "Ce serait mentir de dire que ça ne peut pas changer des choses", reconnaît le portier auxerrois Benoit Costil, qui affrontera ce dimanche (13h) le PSG et sa pléiade de stars à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, la dernière au calendrier avant le Mondial.

"Est-ce qu’on a peur de blesser des joueurs ? Non. Nous on a un match à jouer, un objectif de fin de saison, avec des objectifs chaque week-end. Ce match il faut qu’on le joue, nous on n’a pas de Coupe du monde. Maintenant, il est évident qu’on ne souhaite pas de blessure de qui que ce soit à Paris, que ce soit Kylian (Mbappé) ou n’importe quel autre joueur. On souhaite qu’ils arrivent à la Coupe du monde dans les meilleures dispositions possibles. Mais s’ils pouvaient aller en Coupe du monde avec une non-victoire pour leur dernier match avant la trêve, ce ne serait pas plus mal", sourit l’ancien Bordelais, qui ne s’attend pas non plus à voir des Parisiens en mode gestion.

Faire abstraction du contexte

"Très honnêtement, je pense que dans le championnat, s’ils veulent vous ‘tourner’, ils vous ‘tournent’, explique-t-il. Donc ça va dépendre d’eux, dans quelles conditions ils sont, qui va jouer… La problématique avec Paris c’est qu’ils ont quasiment 30 joueurs exceptionnels. Quoi qu’il arrive, la compo sera de très grande qualité." Même discours du côté de son entraîneur Christophe Pélissier. S’il est conscient que le timing se resserre et que le risque de forfait sera grand en cas de pépin pour un joueur ce week-end, l’entraîneur de l’AJA ne préfère pas trop y penser.

"Je pense que ces joueurs sont habitués à jouer tous les trois jours. La plupart ne joueront que dans dix jours (pour la Coupe du monde). Quand on voit que certains veulent se tester d’ailleurs sur ce match… Celui-là, le dernier match à la maison, au Parc, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils nous donnent quelque chose de leur côté. Les jouer avant le Mondial ne change rien. Je pense que le meilleur moment c’est de les jouer tout de suite après (la Coupe du monde), là ce sera différent. Moi je fais abstraction de tout ce qui peut se passer autour", affirme-t-il.

Et d’ajouter : "Nous, on a un match à préparer, c’est tout. Il n’y a pas à savoir ce qu’il va se passer s’ils se blessent contre nous ou autre… On va jouer notre match tout simplement. Il n’y a pas de questions à se poser par rapport à ça." Actuel 15e de Ligue 1, le promu auxerrois aimerait au moins prendre un point au Parc des Princes dans son opération maintien, alors que Paris visera une cinquième victoire de suite en championnat pour conforter sa première place.