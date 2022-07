Mercato: l’OM et Nice s’intéresseraient à Pléa

Alassane Pléa (29 ans), attaquant international français du Borussia Mönchengladbach, serait tenté à l’idée de revenir en Ligue 1, selon L’Equipe. L’OM et Nice, son ancien club, seraient intéressés.

Un international français de retour en Ligue 1? Selon L’Equipe, Alassane Pléa (29 ans) envisage un retour en France cet été, quatre ans après son départ de Nice pour le Borussia Mönchengladbach. L’attaquant a repoussé toutes les propositions de prolongation de contrat du club allemand avec qui il est lié jusqu’en 2023. Sa position pourrait forcer ses dirigeants à le vendre lors de ce mercato pour éviter un départ libre dans un an. Ce qui serait une mauvaise affaire financière pour un joueur recruté contre 23 millions d’euros en 2018.

Il sortait alors de quatre années à Nice, dont deux particulièrement brillantes sous les ordres de Lucien Favre… de retour sur le banc azuréen cet été. L’entraîneur suisse pousserait pour faire revenir Pléa au Gym, qui piste également Marcus Thuram, son coéquipier en Allemagne. Et le principal intéressé serait tenté à cette idée à quelques mois de la Coupe du monde, qu’il espère encore disputer. Pléa compte une sélection avec les Bleus, face à l’Uruguay (1-0) en amical le 20 novembre 2018 et estimerait avoir une plus grande visibilité en revenant en Ligue 1.

L’OM attentif, des clubs anglais aussi

Interrogé sur le mercato niçois dans L’Equipe ce vendredi, Dave Brailsford, directeur de la branche sports du groupe Ineos, propriétaire de Nice, s’est montré plutôt vague. "Chez Ineos on aime travailler avec discrétion, a-t-il expliqué. Nice travaille sur le développement d'un style de jeu, avec un manager qui a un style clair. On a décidé que c'était plus intelligent d'attendre l'avis de Lucien pour nous guider et cibler les bons profils de joueurs."

Celui de Pléa pourrait correspondre mais Nice n’est pas le seul sur le coup. L’OM serait également attentif au profil de celui qui a été formé à Lyon. Mais le club phocéen ne passera pas à l’action avant un départ dans son secteur offensif. Cette position d’attente pourrait faire d’autres courtisans venus d’Angleterre, dont Everton. Le Borussia Mönchengladbach pourrait laisser partir Pléa contre huit millions d’euros.