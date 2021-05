Lens-Lille: "Il faudra gagner les deux derniers matchs pour être champion", affirme Galtier

Même si la victoire face à Lens (3-0) rapproche Lille d’un sacre en Ligue 1, Christophe Galtier reste "convaincu qu’il faudra gagner les deux derniers matches pour être champion" cette saison.

Ça commence à sentir bon pour le LOSC de Christophe Galtier, même si l’entraîneur ne souhaitait pas tomber dans le piège vendredi soir, après une victoire probante de son équipe, capitale dans la course au titre. Lille a conforté sa place de leader en survolant le Derby du Nord sur la pelouse de Lens (3-0) et a mis la pression sur le Paris Saint-Germain, qui n’aura pas le droit à l’erreur lors de son déplacement à Rennes, dimanche soir, en clôture de la 36e journée. Avec 79 points au compteur, Lille prend provisoirement quatre points d’avance sur le club de la capitale, éliminé mardi de la Ligue des champions.

"Le match le plus difficile, c’est celui qui arrive, a souri Christophe Galtier. C’est une très belle victoire. Elle arrive à point nommé. Mais pour répondre à la question, il reste deux matches , et notamment celui de Saint-Etienne. Parce que je reste convaincu qu’il faudra remporter les deux matches pour être champion." Si le PSG venait à remporter ses trois derniers matches (Rennes, Reims, Brest), Lille devrait se défaire de Saint-Etienne à domicile et du SCO d’Angers, qui n’a plus rien à jouer, lors de l’ultime journée de ce championnat de France 2020-2021, pour soulever le quatrième titre de l’histoire du club.

Galtier dédie la victoire aux supporters

Pour être sacré champion, Lille aura besoin de son serial buteur, encore impérial hier soir. C'est encore une fois le Turc Burak Yilmaz qui a guidé le Losc sur la voie du succès en inscrivant un doublé en première période (4e, 40e), dont une frappe splendide avant que Jonathan David ne scelle le succès nordiste après la pause (60e). Il y a deux semaines, il a douché Lyon avec deux buts et une passe décisive qui ont permis aux Lillois, menés 2-0, de s'imposer 3-2. Le week-end suivant, il a ouvert le score contre Nice (2-0), une victoire cruciale qui a remis le LOSC en tête du classement devant le PSG.

"C’était un match important dans la course au titre, a savouré Galtier au sujet de la performance de ses joueurs contre le Racing Club de Lens. On savait qu’on allait avoir un match difficile, parce que Lens est à mes yeux une très bonne équipe. Le scénario nous a été très favorable, avec l’ouverture du score très rapide. Et ensuite une supériorité numérique, le fait de mener 2-0 à la pause, le fait que les joueurs ont été très sérieux en deuxième période, sans commettre trop d’erreurs. C’est une grande performance. Elle est pour nos supporters. On veut leur dédier cette victoire."