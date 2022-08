Ligue 1: les débuts ratés de Theate, qui coûte cher Rennes contre Lorient

Le Stade Rennais démarre sa saison par une défaite 1-0 à domicile face à son voisin du FC Lorient ce dimanche. Une première journée de Ligue 1 marquée par une première boulette de son tout nouveau défenseur Arhtur Theate, coupable d'un but contre-son-camp qui scelle le sort de la rencontre.

Tout juste arrivé au Stade Rennais, le défenseur belge Arthur Theate a su faire parler de lui... mais pas vraiment en bien. Il s'est rendu coupable d'un but contre-son-camp, qui permet à Lorient de s'imposer 1-0 face à Rennes, pour la première journée de Ligue 1 au Roazhon Park.

Un match peu flamboyant

La défaite a semblé agacer Bruno Genesio, qui n'a pas caché son mécontentement sur le banc alors que ses joueurs ont constamment pêché dans les derniers mètres. En manque de rythme et de cohésion, les Rennais ont peu à peu laisser des Lorientais, pourtant inférieurs techniquement, prendre le dessus.

Une rencontre pas des plus attrayantes, tant le Stade Rennais a eu du mal à faire céder des lignes défensives adverses bien en place. Seul fait de jeu à noter, le petit crochet de Steve Mandanda sur Terel Moffi (27e). En première période, les locaux ont tiré à neuf reprises au but, en ne trouvant le cadre qu'à une seule reprise. Et si la seconde période est plus plaisante, avec davantage de réussite coté rennais, les Lorientais finissent par punir ce manque de réalisme.

Un contre-son-camp pour une première

Sur une énorme sortie de balle de Kalulu, qui remonte sur une trentaine de mètres, le latéral envoie un bon centre tendu en direction de Moffi mais Theate intervient... et la met dans ses propres buts! Un début compliqué donc pour le néo-Rennais, qui avait déjà montré quelques difficultés de réglages avec son nouveau partenaire Joe Rodon.

Le match s'accélère enfin, et Lorient est d'ailleurs tout proche du break sur un centre fuyant de Le Fée que personne ne reprend. Laurienté suit et tente de cadrer sa frappe dans un angle fermé, mais ça termine sur le poteau (75e). Serhou Guirassy, entré en cours de jeu, tente lui aussi sa chance en reprenant un centre d'un autre entrant: Jeremy Doku. C'est finalement capté par Mvogo (79e). Laurienté est à nouveau proche du but lorsqu'il reçoit un ballon juste devant Mandanda, mais que Santamaria lui enlève d'un très bon tacle (90e).

"Laver l'affront qu'on avait pris"

Lorient signe ainsi la première grosse surprise de ce début de Ligue 1 en s'imposant 1-0 face à Rennes, dans ce qui est une première victoire des Merlus depuis dix ans. "C'est une déception que l'on perde devant notre public, commente Hamari Traoré au micro de Prime Video. On n'a pas été juste dans les 20 derniers mètres. On va travailler pour revenir mieux. C'est le premier match de la saison, il y avait peut-être un coup de mou physiquement. Dans le pressing on n'a pas été bons non plus, ils nous ont fait très mal et il faut changer ça."

"On avait vu qu'on pouvait leur faire mal dans la transition, donc on avait mis les ingrédients pour ça, commente lui Julien Laporte. On avait pris une bonne taule la saison passée, donc c'est bien de laver l'affront qu'on avait pris."