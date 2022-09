Ligue 1: les onze entraîneurs qui seront présents à la rencontre avec les arbitres

Comme annoncé par RMC Sport lundi, la direction de technique de l’arbitrage a confié les entraîneurs de Ligue 1 à visiter le centre de contrôle du VAR, ce mardi à Paris. Onze y participeront.

Une rencontre en plein cœur des polémiques. Comme annoncé par RMC Sport lundi, les entraîneurs de Ligue 1 ont été invités par la direction technique de l’arbitrage (DTA) à visiter le Replay Centre, centre de visionnage de l’assistance-vidéo à l’arbitrage. Cette rencontre était prévue de longue date et n’a donc pas été programmée en réaction aux faits de jeu décriés du week-end dernier. Selon L’Equipe, seuls ont onze d’entre eux s’y rendront.



Il s’agit d’Olivier Pantaloni (Ajaccio), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Michel Der Zakarian (Brest), Paulo Fonseca (Lille), Régis Le Bris (Lorient), Olivier Dall'Oglio (Montpellier), Philippe Clément (Monaco), Antoine Kombouaré (Nantes), Bruno Genesio (Rennes) Philippe Montanier (Toulouse) et Bruno Irles (Troyes). Les neuf autres ont des empêchements ou n’ont pas répondu à l'invitation.

Les entraîneurs analyseront des actions en tant que VAR

Parmi les absents figurent deux entraîneurs particulièrement remonté le week-end dernier à l’instar d’Oscar Garcia (Reims). L’Espagnol avait fustigé le carton rouge infligé à Bradley Locko (22e). "À mon avis, ils (les arbitres) nous font payer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, avait-il lancé. On ne peut rien faire, ils ont tous les pouvoirs. Dans un autre pays, tu peux parler avec l'arbitre. Ici, tu prends un carton jaune juste pour parler, sans insulter. Mais c'est à moi de m'adapter. Tout le monde m'appelle d'Espagne et me demande pourquoi il y a autant de cartons rouges."

Lucien Favre, qui avait étalé son incompréhension après l’expulsion de Jean-Clair Todibo après neuf secondes de jeu, manquera aussi à l’appel. Selon Nice-Matin, l’entraîneur de Nice est parti se ressourcer quelques jours en Suisse. Christophe Galtier (Paris), Igor Tudor (Marseille), Peter Bosz (Lyon), Franck Haise (Lens), Pascal Gastien (Clermont), Gérald Baticle (Angers) et Julien Stéphan (Strasbourg) devraient aussi manquer à l'appel.

Les entraîneurs présents seront invités à analyser plusieurs actions de jeu de championnats étrangers en tant que VAR et seront accompagnés d’un arbitre ou d’un membre de la DTA. Une manière de comprendre ce rôle en temps en réel et ses difficultés.