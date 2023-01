Ligue 1: les supporters dénoncent "un sentiment de mépris", la programmation des matchs ne passe pas

Face à la programmation pendant les Fêtes ou en semaine des matchs de la 17e journée de Ligue 1, des groupes de supporters ont décidé de faire grève, et font passer un message: que cela ne se reproduise pas.

Le Strasbourg-Troyes de ce lundi, à 15h, promet d’être tendu, stressant pour les fans des deux formations qui se battent pour un même objectif: le maintien. Surtout les Alsaciens, actuels 19es de Ligue 1. Mais malgré l’enjeu sportif, les joueurs ne seront pas poussés par les groupes de supporters à la Meinau: ils ont décidé de boycotter cette journée.

"C’est un boycott des efforts disproportionnés qu’on nous demande de faire pour aller voir ce match un lundi après-midi à 15h, justifie Philippe Wolff, président de la Fédération des Supporters du RCS. Des efforts, on en fait toute l’année pour vivre notre passion. Là, on a simplement considéré que l’horaire était inacceptable."

Une décision plutôt comprise par le milieu Dimitri Liénard, malgré le contexte: "Tu joues contre Troyes, tu n’as pas ton kop alors que c’est un match très important pour le club. Je peux comprendre pour les gens, c’est comme les matchs le dimanche après-midi alors que les amateurs jouent, mais c’est le business. Un lundi après-midi les gens travaillent !"

Une programmation à cause du Mondial

Grève des fans ou pas, le stade n’aurait pas pu être aussi animé que d’habitude, entre le retour au bureau pour les adultes et la reprise des courses pour les élèves. "Et même pour la vie associative, il y a des animations qui se préparent, ça ne se fait pas en claquant des doigts, appuie Philippe Wolff. Il faut de la préparation avant les matchs, du temps après. Et évidemment on ne peut pas le faire un lundi après-midi. Pour que les stades soient en vie, il faut que ça se fasse à des horaires décents."

Face à ce "sentiment de mépris", il demande un meilleur équilibre entre les attentes des diffuseurs et celles des supporters. Le contexte est particulier à cause du Mondial au Qatar en pleine saison, ce qui oblige la Ligue à programmer ces rencontres à cette période. "L’idée est de dire de faire attention car les programmations un peu idiotes vont se multiplier", explique Thierry Tissot, président d’Activ Nantes Supports.

Son organisation a aussi boycotté les matchs de cette "Celebration Week", comme d’autres à Nantes, dont la Brigade Loire. Le FCN a joué entre les fêtes un mercredi à 15h. "Stupide", pour Thierry Tissot. "Nous on a un Nantes-Lyon qui arrive dans quinze jours un mercredi soir à 19h. C’est pareil ce n’est pas simple. C’est bien aussi de penser à ceux qui vont faire du spectacle vivant. Si on est supporters, si on fait de l’associatif, c’est aussi par une notion de collectif, de penser aux autres. Et nous on a une pensée pour nos camardes Strasbourgeois."

D'autres matchs en semaine à venir

Lors de la victoire face à Auxerre (1-0) ce 1er janvier, les supporters des Canaris ont déployé une banderole dans la tribune Loire en partie vide: "LFP, diffuseurs, vos programmations tuent nos stades". Un message semblable à celui envoyé par les fans lorientais avant Lorient-Montpellier, le 29 décembre. "Matchs en semaine, horaires inappropriés, vous ne pensez qu’à vous gaver", "On devait fêter nos 27 ans mais la LFP en a décidé autrement"et "désolé pour le retard, on sort du taf…"

Le principal groupe de supporters de Lyon, les Bad Gones, n’est pas venu au stade lors de la réception de Clermont le 1er janvier, alors que les Ultras de Reims ont annoncé qu’ils ne se déplaceraient pas à Lille pour un match, ce lundi à 17h. "La Ligue a décidé de s’approprier une tradition qui n’est pas la nôtre en inventant la Celebration Week. Cette lubie consiste à programmer des matchs en pleine semaine et à des horaires improbables, dénoncent les Ultrem 1995 dans leur communiqué. […] Il est alors compliqué pour tout supporter de garnir les travées d’un stade et de l’animer convenablement pour soutenir notre équipe lorsqu’on a des impératifs professionnels."

La multiplication de ces actions plaît à Kilian Valentin, porte-parole de l’Association Nationale des Supporters: "L’idée est de dire qu’avec la Coupe du Monde et le fait que le calendrier a été bouleversé de manière exceptionnelle, la programmation de ces matchs-là n’a pas pu se faire autrement, mais ça reste inadapté, pas à refaire. Et que l’idée de la 'Celebration week' ne devienne pas quelque chose qui se reproduise et soit marketing juste pour s’inspirer de la Premier League en pensant que ça va connaitre le même succès."

La grogne pourrait se reproduire bientôt puisque d’autres journées sont prévues en semaine, à commencer par la prochaine, avec des rencontres prévues le mercredi 11 janvier. Les premiers matchs seront programmés dès 19h.