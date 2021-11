Ligue 1: les tops et flops des recrues du mercato estival au tiers de la saison

A l’heure de la trêve internationale, RMC Sport dresse un premier bilan du mercato estival en Ligue 1. Au tiers de la saison, certaines recrues ont montré de belles choses, à l’image de Mattéo Guendouzi ou Gaëtan Laborde. D’autres ont plus de mal, comme Xherdan Shaqiri ou Georgino Wijnaldum.

Du suspense, de l’intensité et du spectacle. Le tout arrosé d’une pluie de buts. La Ligue 1 est particulièrement séduisante depuis l’été dernier. Les affiches déçoivent rarement, les stades sont pleins et certaines équipes régalent, à l’image de Lens, Nice ou Rennes. L’OM est également au rendez-vous, malgré certains passages à vide. Le PSG plane sur le championnat sans être convaincant dans le jeu. L’OL semble capable de tout, Lille et Monaco ont du mal, alors que Bordeaux et Saint-Etienne sont dans le dur. Au tiers de cette saison particulièrement agitée, RMC Sport profite de la trêve internationale pour faire un premier bilan des recrues estivales. Un exercice forcément subjectif. Avec une liste non-exhaustive…

Les tops

Gaëtan Laborde (Rennes)

Il s’est fondu dans le décor en un éclair. Sans se soucier du temps d’adaptation. En débarquant le dernier jour du mercato en provenance de Montpellier (15 millions d’euros), Gaëtan Laborde a enfilé le maillot du Stade Rennais comme s’il l’avait toujours porté. L’attaquant de 27 ans a inscrit 5 buts en 8 apparitions. En y ajoutant les 3 qu’il avait marqué en août avec le MHSC, il occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1 (à égalité avec Jonathan David).

Kamaldeen Sulemana (Rennes)

Personne ne le connaissait en France. Mais Rennes a choisi de miser sur cet attaquant de 19 ans. Le club breton n’a pas hésité à débourser 15 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur de Nordsjaelland (en Norvège). Et il ne le regrette pas pour l’instant. En 13 apparitions, l’international ghanéen a déjà inscrit 4 buts, délivré 2 passes décisives et affiché d’énormes qualités sur son aile gauche.

Mattéo Guendouzi (OM)

Il ne lui a fallu qu’une poignée de matchs pour devenir un taulier à Marseille. Prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, Mattéo Guendouzi s’est tout de suite imposé dans l’entrejeu de l’OM. Avec sa technique soyeuse et sa grinta de tous les instants, le milieu de terrain de 22 ans (3 buts, 3 passes décisives) semble indispensable au club phocéen. Au point d’être appelé par Didier Deschamps, même s’il n’a pas encore joué avec l’équipe de France.

William Saliba (OM)

Il a déjà porté les couleurs de quatre clubs, mais il n’a que 20 ans. Malgré son jeune âge, William Saliba a des allures de patron depuis qu’il a posé le pied à Marseille. Également prêté par Arsenal jusqu’à l’été prochain, l’ancien joueur de Saint-Etienne et Nice s’est rapidement imposé comme un élément incontournable dans l’arrière-garde phocéenne. Il a disputé 12 matchs sur 13, tous dans leur intégralité.

Il est a débarqué dans un contexte difficile, avec la concurrence frontale de Keylor Navas. Mais Gianluigi Donnarumma s’en est parfaitement accommodé. Même s’il n’a que 22 ans, le gardien italien (arrivé libre) affiche déjà une grande expérience en tant qu’ancien capitaine de l’AC Milan. Et ses débuts à Paris ont été impeccables jusqu’à présent. Depuis qu’il est disponible, le meilleur joueur du dernier Euro 2021 a disputé quasiment un match sur deux en L1. En répondant présent à chaque fois.

Gianluigi Donnarumma © Icon

Andy Delort (Nice)

A l’image de Gaëtan Laborde, son ancien compère à Montpellier, Andy Delort n’a eu aucun mal à s’acclimater loin de la Mosson. L’attaquant de 30 ans s’est très vite montré décisif avec l’OGC Nice. Depuis qu’il a signé au Gym (10 millions d’euros), l’international algérien a inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive en 9 apparitions.

Przemyslaw Frankowski (Lens)

A l’image de son équipe, il réalise un début de saison très convaincant. Pièce maîtresse du RC Lens, Przemyslaw Frankowski s’est imposé comme un élément essentiel dans le Nord. Recruté en Major League Soccer, au Fire de Chicago, l’international polonais de 26 ans a disputé tous les matchs des Sang et Or. Avec 4 buts et 3 passes décisives au compteur.

Les flops

Sergio Ramos (PSG)

Il a été recruté pour apporter son expérience et son charisme au sein du PSG. Mais Sergio Ramos (arrivé libre) n’a pas encore joué la moindre minute dans la capitale. L’ancien capitaine du Real Madrid est à l’infirmerie depuis le début de la saison, victime de douleurs au genou et au mollet. De quoi créer une grande frustration autour du défenseur espagnol de 35 ans.

Georginio Wijnaldum (PSG)

Lui est en pleine possession de ses moyens. Mais son rendement est assez décevant depuis qu’il s’est engagé avec Paris. Après un Euro remarqué avec les Pays-Bas, Georginio Wijnaldum peine à trouver ses marques sous le maillot du PSG. Moins tranchant qu’à Liverpool, le milieu de terrain de 30 ans semble un peu perdu dans sa nouvelle équipe, même si ses dernières sorties laissent espérer une amélioration.

Lyon est en droit d’en attendre beaucoup plus de lui. Xherdan Shaqiri est arrivé avec un statut de star dans le Rhône. Mais ses performances ne suivent pas pour le moment. Depuis le début de saison, le milieu offensif de 30 ans, recruté pour 6 millions d’euros à Liverpool, n’a pas encore disputé un match entier. Face à son faible rendement (1 but, 1 passe décisive), l’international suisse a même été laissé plusieurs fois sur le banc.

Xherdan SHAQIRI © IconSport

Gerson (OM)

Ses performances n’ont rien de scandaleuses, mais elles ne sont pas encore à la hauteur des attentes placées en lui. L’OM a déboursé 25 millions d’euros pour faire venir Gerson de Flamengo. Et jusqu’à présent, le milieu de terrain brésilien ne justifie pas un tel montant sur le pré. Le joueur de 24 ans participe quasiment à tous les matchs, sans peser réellement dans le jeu marseillais. A l’image de ses stats en L1 (1 but, 2 passes décisives).

Amine Harit (OM)

Il a plutôt bien démarré son aventure sur la Canebière, avec 1 but et 1 passe décisive lors de ses premières apparitions. Mais Amine Harit a ensuite un peu disparu de la circulation. Prêté par Schalke 04 cette saison, le milieu de terrain de 24 ans n’a pas encore trouvé sa place à l’OM. L’international marocain n’a d'ailleurs plus été titulaire en Ligue 1 depuis fin septembre.

Justin Kluivert (Nice)

Si l’OGC Nice réalise un excellent début de saison, ce n’est pas vraiment grâce à lui. Annoncé comme l’une des recrues phares de l’été, Justin Kluivert, souvent blessé depusi son arrivée, est en manque de temps de jeu sur la Côte d’Azur. L’attaquant néerlandais de 22 ans, prêté par l’AS Rome, n’a plus été titulaire depuis la mi-août en raison de ses nombreux séjours à l'infirmerie. En quatre apparitions, le fils de Patrick Kluivert n’a inscrit qu’un but, assorti d’une passe décisive. C'est trop peu.

Myron Boadu (Monaco)

C’est l’une des grosses déceptions de ce début de saison à Monaco. Recruté pour 17 millions d’euros à l’AZ Alkmaar, Myron Boadu a du mal à se faire une place dans l’équipe de la Principauté. L’attaquant néerlandais de 20 ans n’a été titulaire qu’à trois reprises en L1, sans jamais jouer l’intégralité d’un match. En douze apparitions, il n’a pas encore marqué avec le club du Rocher dans le championnat de France, se contentant d'un but en Ligue Europa face au PSV Eindhoven.