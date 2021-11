PSG: depuis sa signature, Messi a autant joué avec l’Argentine qu’avec Paris en Ligue 1

Souvent contraint de renoncer à jouer avec le PSG à cause de petits pépins récurrents, Lionel Messi se retrouve début novembre à avoir disputé autant de rencontres avec son club en championnat qu’avec sa sélection. Une situation frustrante pour Paris, qui a abouti à la dernière sortie tapageuse de Leonardo.

Malgré le courroux de Leonardo, qui a fait savoir son ennui de le voir s’envoler pour l’Amérique du sud ce lundi matin, Lionel Messi va bien rejoindre la sélection argentine lors de cette trêve internationale. L’Albiceleste va y disputer deux matches de qualification à la Coupe du monde 2022, contre l’Uruguay (11 novembre) puis le Brésil (16 novembre).

S’il savait pertinemment, au moment de signer le sextuple Ballon d’or en août dernier, qu’il devrait systématiquement se résoudre à laisser filer la "Pulga" à chaque fenêtre internationale, le Paris Saint-Germain désespère tout de même de voir partir sa nouvelle pièce majeure, d’autant lorsqu'elle quitte Paris avec le statut de joueur blessé.

L’inflammation au genou gauche de Messi, qui a manqué Leipzig (2-2) et Bordeaux (2-3) la semaine dernière, ne semble pas trop préoccupante, bien que celui-ci ait dû faire un aller-retour à Madrid jeudi pour y consulter un spécialiste qui avait déjà soigné son genou par le passé.

Utilisé à plein avec l’Argentine, avec parcimonie par Paris

Mais toujours est-il que ce petit contretemps dans la nouvelle vie parisienne du génie argentin l’a privé de deux autres matches avec le PSG, lui qui en a loupé dix au total depuis sa signature. Et c’est simple : depuis son arrivée en France, l’ancien du Barça a disputé autant de rencontres avec l’Argentine (5, contre le Venezuela, la Bolivie, le Paraguay, l’Uruguay et le Pérou) qu’avec Paris en Ligue 1 (5, contre Reims, Lyon, Rennes, Marseille et Lille).

En sélection, il a même disputé l’intégralité des minutes possibles lors de ces cinq rencontres, au contraire d’en club, où il a été remplacé ou est entré en cours de match à trois occurrences (Reims, Lyon, Lille). A priori, Messi devrait même bientôt avoir davantage jouer avec le dernier vainqueur de la Copa America qu’avec le club de la capitale en L1, alors qu’il y a de bonnes chances de le voir fouler une pelouse au moins sur l’un des deux matches de qualifications au prochain Mondial que disputent les Argentins.

La rencontre face au Brésil de Neymar, dans huit jours, étant la plus probable. A s’en tirer les cheveux pour le PSG, qui préfèrerait sûrement voir le meilleur joueur du monde, 34 ans, davantage fouler les pelouses de Saint-Symphorien ou du Matmut Atlantique que les terrains sud-américains.