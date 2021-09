Ligue 1-Ligue 2 en direct: un week-end sous surveillance après les incidents

Le foot français sous haute tension. De nombreux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été le théâtre de violents incidents depuis la reprise, notamment avec les supporters. En L1, après Nice-OM, le derby Lens-Lille le week-end passé et les matchs Angers-OM et Montpellier-Bordeaux ont dérapé. La Ligue 2 n'est pas en reste. Vendredi soir, Pau-Dunkerque s'est terminé par une bagarre générale alors que des incidents ont éclaté au stade Marcel-Picot de Nancy pour la réception d'Amiens. La 8eme journée de L1 qui débute ce samedi avec quatre matchs au programme dont PSG-Montpellier (21h) et la suite de la 10e journée de L2 avec le bouillant derby corse Bastia-AC Ajaccio (15h) sont donc placés sous haute surveillance.

Le programme de ce samedi

Ligue 1 (8e journée)

Saint-Etienne-Nice (17h)

Strasbourg-Lille (19h)

Lyon-Lorient (21h)

PSG-Montpellier (21h)

Ligue 2 (10e journée)

Bastia-AC Ajaccio (15h)