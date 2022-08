Ligue 1: Lille sans pitié, Sotoca s'offre déjà un triplé avec Lens, pluie de buts dans le multiplex

Pas moins de quinze buts en quatre matchs ont été marqués cet après-midi. Un festival dont Lens a profité pour engranger sa première victoire de la saison à Bollaert, grâce au triplé de Florian Sotoca. Téji Savanier a porté Montpellier vers un succès difficile contre Troyes, tandis que Lille n'a laissé aucune chance au promu auxerrois (4-1).

Sotoca porte Lens avec un triplé

Comme le suggérait sa préparation estivale, le Racing Club de Lens monte en puissance. Ses débuts réussis en Ligue 1 contre Brest (3-2), à Bollaert, l’ont confirmé ce dimanche après-midi, dans la lignée de ce que les hommes de Franck Haise ont produit la saison passée. Le RCL a de sérieux atouts à faire valoir pour passer un cap. Ancré sur des bases solides, Lens a entretenu la dynamique enclenchée la saison passée lors d’une préparation estivale très intéressante marquée par un succès de prestige face à l’Inter. Contre une équipe de Brest qui a eu toutes les peines du monde à exister dans le premier acte, Lens a affiché quelques certitudes dans le jeu.

Des joueurs sont partis mais les départs ont été anticipés et intelligemment compensés. Et même s’il n’est pas dit que Seko Fofana soit encore Lensois dans trois semaines, pour l’instant, le milieu de percussion, un temps courtisé par le PSG, est bien là. Le capitaine a d’ailleurs fait sentir sa présence aux milieux techniques brestois, incapables de mettre le pied sur le ballon pendant 45 minutes. Auteur de six buts la saison passée, Florian Sotoca a inscrit un triplé et devrait sans mal améliorer son bilan de l'exercice 2021-2022. Un relâchement coupable des Lensois a permis à Brest de revenir à hauteur et d'espérer un impensable exploit, mais le réveil fut trop tardif, et c’est bien Lens qui empoche les trois points.

Lille dévore Auxerre

Giflé par Lille (4-1), l’AJ Auxerre a vécu un baptême cauchemardesque pour son retour en Ligue 1, au stade Pierre-Mauroy. Cette semaine, la diffusion d’un film retraçant les exploits du club lors d’une après-midi de célébration organisée pour fêter l'accession à l'élite plongeait les supporters dans les souvenirs encore frais d’une montée arrachée en barrages. Et même si de nombreuses interrogations accompagnaient ce début de saison, ils ont vécu ce dimanche après-midi un difficile retour sur terre. D’une naïveté confondante, la défense auxerroise a craqué à deux reprises en deux minutes.

Très efficaces, dans le sillage de l’attaquant canadien Jonathan David - deux buts et une passe décisive - les Dogues ont dévoré les espaces et empilé les buts. Le sursaut d’orgueil du champion de France 1996 en deuxième période - but de Charbonnier (61e) - n’a pas changé la physionomie d’une partie parfaitement maîtrisée par Lille. Les débuts du champion de France 2021 ont de quoi mettre en appétit les hommes de Paulo Fonseca, très concernés par cette reprise, à l’image de la recrue Rémy Cabella, auteur de deux passes décisives. L’ancien Montpelliérain a affiché une belle complicité avec Jonathan David. De belles promesses en perspective.

Savanier arrache la victoire pour Montpellier

Une pluie de buts a déferlé sur les pelouses du championnat de France ce dimanche après-midi. Une grosse averse a notamment été observée dans la région héraultaise. Face à une formation troyenne très joueuse, la défense de Montpellier a été mise à rude épreuve. Durement éprouvée pendant les matches de préparation avec pas moins de neuf buts encaissés lors des deux dernières rencontres amicales ayant précédé la reprise, elle a une nouvelle fois craqué et montré ses limites dans un premier quart d’heure complètement dingue.

Le MHSC a pris deux fois l’avantage par Sainte-Luce (3e) puis Savanier (15e) mais le club de l’Aube est à chaque fois parvenu à revenir au score presque dans la foulée. Ce fut le cas pour Baldé, dont la reprise instinctive (17e) répondait au premier but de Savanier. Le milieu de terrain international a toutefois fait parler son talent pour offrir la victoire (3-2) à son équipe d’un but somptueux en fin de match (82e). Montpellier a également profité de la très belle forme de Jonas Omlin pour préserver son court avantage.

Angers et Nantes se neutralisent

Pas de but, et donc pas plus de vainqueur dans le derby de la Loire (0-0), entre Angers et Nantes, mais une pelletée de situations (30 tirs, 10 tentatives cadrées). Impuissant face au Paris Saint-Germain, le gardien nantais Alban Lafont a encore été sollicité tout au long de la partie. Décisif face à Pierrick Capelle et Adrien Hunou en première période (3e, 21e), le gardien a été décisif sur sa ligne, détournant une tentative de Marin Jakolis du bout du pied (83e). Angers pourrait regretter ce penalty qu’il aurait pu obtenir sur une frappe d’Hunou déviée par le bras de Moussa Sissoko.