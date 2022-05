Ligue 1: Lyon fête les 20 ans de son premier titre... en chambrant Lens

Il y a vingt ans jour pour jour, Lyon décrochait le premier titre de champion de France de son histoire en battant Lens (3-1) lors de la dernière journée. Le club fête l’anniversaire avec un message chambreur en direction des Sang et Or.

"Alors Lensois, bien dormi?" Le premier message publié sur le compte Twitter de l'OL ce jeudi fait appel à la mémoire des supporters lyonnais. Il fait référence à l’histoire dorée du club: il y a vingt ans, le 4 mai 2002, Lyon décrochait en effet le premier titre de champion de France de son histoire en s’imposant face à Lens lors de la dernière journée (3-1).

Leader du championnat pendant 28 journées, Lens avait craqué dans le sprint final. Le Racing était pourtant encore en tête avant de se rendre à Lyon, son dauphin à un point, lors de la 34e et dernière journée. La donne était donc simple: un succès sacrait Lyon, tout autre résultat offrait le titre à Lens. Porté par un stade Gerland en fusion, les hommes de Jacques Santini s’étaient imposés pour décrocher leur premier titre ouvrant une ère de domination totale avec un règne continu pendant sept saisons (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Une référence à une banderole des Bad Gones

Dans la nuit précédant la "finale" de cette saison 2001-2002, les Lensois avaient reçu la visite de nombreux supporters lyonnais devant l’endroit où ils avaient élu domicile pour leur mise au vert. Ceux-ci avaient fait éclater des pétards, lancer des fusées de détresse pour provoquer un gros vacarme et empêcher ainsi les Sang et Or de se reposer avant le choc au sommet. Et cela avait fonctionné puisque le club s’était plaint de ses nuisances. Gervais Martel, alors président, avait même personnellement tenté de mettre en fuite les fauteurs de trouble.

Le lendemain, une banderole avait été déployée dans la tribune des Bad Gones: "Bien dormis, Lensois?" Vingt ans plus tard, le club ressort la référence de ses cartons. La situation sportive a, elle, bien changé. Après une période de domination incontestée, le club traverse quelques zones de turbulence. Il n’a plus remporté de trophée depuis la Coupe de France en 2012 et pointe actuellement à la septième place en Ligue 1. L’équipe pourrait manquer une qualification en Ligue des champions pour la deuxième année de suite.