OM-OL: les joueurs lyonnais chambrent après leur victoire au Vélodrome

Plusieurs joueurs lyonnais ont posté des messages chambreurs sur les réseaux sociaux après le succès de Lyon à Marseille (0-3), dimanche.

Pour la troisième fois sur les cinq dernières saisons, Lyon s’est imposé au Vélodrome (0-3), dimanche. Et cette nouvelle habitude a été fêtée de manière un peu moqueuse par certains joueurs lyonnais sur les réseaux sociaux.

"N’oubliez pas de sortir bien couverts après ce froid glacial"

Eloigné des terrains jusqu’à la fin de saison en raison d’une blessure à la cheville, Sinaly Diomandé a savouré à distance le nouveau succès face au rival marseillais. "N’oubliez pas de sortir bien couverts après ce froid glacial venu du Sud, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Bonne soirée les Gones et allons chercher l’Europe en fin de saison."

Jerome Boateng, arrivé l’été dernier, a vite saisi la rivalité entre les deux clubs qu’il a attisée d’un petit message chambreur du même ton que son jeune coéquipier. Il s’est aussi réjoui de ce "froid glacial" jeté dans un Vélodrome rempli à ras bord et bouillant en première période. "Encore une victoire dans un Olympico", a ajouté l’Allemand. Thiago Mendes, milieu de terrain, a lui diffusé une vidéo des célébrations heureuses de ses coéquipiers dans le vestiaire à l’issue de la rencontre.

Les héros de la rencontre se sont montrés plus sobres sur les réseaux sociaux à l’instar de Malo Gusto, l’homme du match, qui a promis de "ne rien lâcher". Le capitaine Moussa Dembélé, auteur du deuxième but, s’est réjoui de ce succès qui permet à l’OL de rester dans la course à l’Europe. "Ambiance de feu ce soir au Vélodrome, note l’attaquant lyonnais. On rentre à la maison avec les trois points. Merci à tous pour votre soutien. Focus sur les trois derniers matchs." "Nous sommes l’Olympique Lyonnais", a lancé le latéral gauche, Emerson.

Du côté de Marseille, le ton était plutôt à la colère en raison de décisions arbitrales jugées défavorables. Les joueurs et dirigeants de l’OM ont pointé du doigt deux faits de jeu: un penalty non sifflé pour une main de Dembélé en première période et une faute sur Pau Lopez à l’origine du premier but lyonnais.