Ligue 1: Marseille-Angers sera diffusé en clair sur C8

La LFP et le groupe Canal + ont annoncé mardi que le match entre l'OM et Angers serait diffusé en clair sur C8, le 16 mai prochain. L'affiche compte pour la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.

Les supporters d'Angers et Marseille non-abonnés à Canal + n'auront pas à espérer un fameux "but en clair" pour voir des buts lors du match de leur équipe, le 16 mai prochain. La chaîne cryptée et la LFP ont annoncé ce mardi que l'affiche serait retransmise en clair sur C8 à partir de 20h50.

Titulaire des droits de la Ligue 1 jusqu'en fin de saison après le fiasco Mediapro, Canal + voudrait seulement retransmettre les meilleurs matches du championnat la saison prochaine selon les informations de L'Équipe. Codiffusé avec Téléfoot, le choc entre Marseille et le PSG avait par exemple été suivi par 1,7 millions de téléspectateurs, le 7 février.

Mécontente des audiences "décevantes" du reste des matches selon L'Équipe, la chaîne cryptée a donc décidé d'offrir un match du championnat en clair. Celui-ci, comptant pour la 37e journée, pourrait être décisif, l'OM étant toujours en course pour décrocher la cinquième place, synonyme de qualification européenne.

Sept jours avant la fin de son contrat avec la LFP, Canal + devrait donc s'offrir un petit boost dans ses audiences, avant le lancement des négociations pour redistribuer les droits TV de la Ligue 1 jusqu'en 2024.