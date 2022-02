Metz: Antonetti risque quatre mois de suspension

Selon nos informations, Frédéric Antonetti pourrait être placé en instruction par la commission de discipline de la LFP. Le technicien messin risque entre deux matchs et quatre mois de suspension après les incidents survenus vendredi avec Sylvain Armand, coordinateur sportif du LOSC.

Frédéric Antonetti va être rapidement fixé. Vendredi soir la rencontre de Ligue 1 entre Lille et Metz (0-0) a été marquée par des débordements sur le banc, entre Sylvain Armand et l'entraîneur messin. Le technicien des Grenats a été sanctionné d'un carton rouge. Selon nos informations, la commission de discipline de la LFP examinera ce dossier mercredi.

Frédéric Antonetti pourrait être placé en instruction avec une mesure prise à titre conservatoire. Tout dépend alors de la qualification retenue. Le coach risque entre 2 matches (pour comportement excessif) et 4 mois de suspension (tentative de brutalité).

Concernant Sylvain Armand, coordinateur sportif du LOSC, la commission attend de voir si le rapport de l'arbitre justifie une convocation ou une sanction. L'instance devrait aussi s'appuyer sur les images du diffuseur Amazon avec notamment une caméra-isolée sur Frédéric Antonetti.

"Vous aimez les BCBG"

Après les incidents sur la pelouse, Frédéric Antonetti s'était expliqué en conférence de presse. "Pourquoi on met la pression? Ils n'ont rien à faire dans la surface. Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression?! Parce que c'est ça qu'il se passe! [...] Je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m'agresse, je réponds, avait lancé Antonetti. Si je vous mets une gifle, vous répondez ou non ? Moi quand on m'agresse, je réponds! J'ai dit de nous laisser tranquille et finir le match! Ils veulent gagner le match par force et ça arrive trop souvent. Et vous cautionnez ça, vous! Vous êtes complices! Vous vous en prenez à moi. Vous parlez d'image du foot français mais quand il y a deux dirigeants qui viennent, vous ne dites rien?!"

"Vous aimez les BCBG, voilà ce que vous aimez comme entraîneurs. Mais je ne serai jamais un BCBG, avait poursuivi Antonetti. Moi quand on m'agresse, je réponds mais vous n'aimez que les BCBG en France, pas ceux qui ont du caractère. Je sais que je ne suis pas aimé, ce n'est pas grave."