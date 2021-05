Ligue 1: Monaco avec un maillot collector face à Rennes

L’AS Monaco affrontera le Stade rennais, dimanche à 21 heures en match de la 37e journée de Ligue 1, avec un maillot collector. Le club monégasque l’a dévoilé ce mardi sur ces réseaux sociaux.

Troisième de Ligue 1 et engagée dans une fin de saison à suspense, l’AS Monaco disputera sa dernière rencontre de la saison face à Rennes dimanche (21 heures) avec un maillot collector sur le dos. Le club du Rocher a présenté une tunique inédite - pas encore-là de maillot pour la saison 2021-22 - sur ses réseaux sociaux, dévoilée en même temps que sa nouvelle marque "Rise Risk Repeat", qui s’accompagnera d’une nouvelle identité graphique visible sur tous les supports du club.

Une nouvelle identité qui avait été teasée ces derniers jours par des posts publiés sans la lettre R. La marque "s’inspire des principaux marqueurs du club pour accompagner son développement et soutenir ses ambitions", selon le directeur marketing de l’ASM Markus Breglec, et "perpétue l’image de l’AS Monaco: celle d’un club dynamique et moderne, attractif, conscient de son héritage et tourné vers les défis de demain."

Des maillots mis aux enchères pour la Ligue méditerranée

A l’issue de la rencontre, cruciale dans la course à l’Europe pour les deux formations, des maillots seront mis aux enchères au profit de la Ligue méditerranée afin de soutenir les clubs de football amateurs de la région. "Le club a lancé plusieurs projets de développement, à l’image du Centre de performance, et nous avons ouvert l’été dernier un nouveau chapitre sur le plan sportif, détaille le vice-président Oleg Petrov sur le site du club. La marque se conjugue à cette volonté d’aller de l’avant, dans l’ensemble des activités du club, en s’appuyant sur ce qui fait la singularité et la force de l’AS Monaco."

Après leur demi-finale de Coupe de France jeudi soir contre Rumilly-Vallières (N2), les Monégasques disputeront leurs deux dernières journées de Championnat contre Rennes (16 mai) puis Lens (23 mai). Ils occupent la troisième place qualificative pour la Ligue des champions, un point devant l’OL, et ne comptent que deux unités de retard sur le PSG.