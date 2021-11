Ligue 1: Monaco doit retrouver sa fougue

Loin de la folie proposée au début de l’année 2021, l’ASM ronronne ces dernières semaines. Face à Reims, dimanche (15h) lors de la 13e journée de Ligue 1, Niko Kovac attend de ses joueurs de la passion et de la détermination en attendant de retrouver un jeu flamboyant.

Jeudi soir, au stade Louis II, il y a eu le coup de sifflet de M.Cakir pour mettre fin à un match ennuyeux face au PSV (0-0) en Ligue Europa puis ceux des quelques supporteurs monégasques, frustrés de la prestation de leurs protégés quelques jours après avoir offert à Brest sa première victoire de la saison (2-0). Depuis le début de l’exercice 2021-2022, Monaco déçoit après avoir séduit bon nombre d’observateurs lors des premiers mois de l’année civile.

Dixièmes de Ligue 1, les hommes de Niko Kovac montraient généralement un visage plus convaincant en Coupe d’Europe. Jeudi, ce ne fût pas le cas

"L’an dernier on était dans la peau du chasseur, cette saison dans celle du chassé, philosophe l’entraîneur croate. Faire une bonne saison ne garantit pas d’en faire une bonne suivante. C’est différent de jouer et de performer deux matchs par semaine, pour certains c’est la première fois qu’ils connaissent ce genre de situation, c’est le process à suivre pour apprendre, ça fait partie de leur formation, ça va les aider pour leur carrière."

Et le technicien croate d'enchaîner: "Ce n’est pas parce qu’on joue la Coupe d’Europe qu’il faut moins faire (en championnat). Il faut accroître notre détermination."

Kovac: "Mon équipe fait un blocage dans la tête"

Détermination. Les cinq syllabes sont revenues à plusieurs reprises dans la bouche de Niko Kovac à quelques heures de prendre l’avion en direction du Stade Auguste Delaune et d'affronter Reims ce dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1. Déjà cette semaine, après le match face à Eindhoven, le coach de l’ASM avait ciblé ce manque de passion, de puissance alors que Benoît Badiashile expliquait que l’équipe avait joué avec retenue, sans vouloir prendre de risque.

"Je peux accepter des erreurs techniques et tactiques mais pour moi l'attitude est le plus important, a souligné ce samedi l’entraîneur croate. Je veux de l'envie, de la passion et de la détermination. Mes joueurs doivent savoir que tous les trois jours ils doivent mettre ces ingrédients."

Gelson Martins avec Monaco © Icon Sport

Un manque d’envie aussi avancé pour expliquer les lacunes défensives sur coup de pied arrêtés: "Il faut trouver le bon équilibre, ce n'est pas un problème de choix mais de détermination. Si tu regardes uniquement ce que ton coéquipier fait et qu’il commet une erreur, c’est terminé. Il faut avoir confiance en ton partenaire mais en même temps être focus sur soi-même. Quand tu conduis ta voiture, tu dois regarder comment les autres conduisent autour de toi tout en étant concentré sur ta conduite. C’est la même chose sur le terrain."

Gelson Martins en est conscient. "On fait tous des efforts mais je pense que cela vient d’un problème de concentration, concède le Portugais. Autre argument avancé par Kovac pour expliquer les difficultés de ces joueurs en ce début de saison, le mental: "On manque de légèreté, de simplicité, d’insouciance, ce qui faisait notre force la saison dernière. On doit penser plus facilement, on se pose trop de questions ‘faut-il jouer vers l’avant, vers l’arrière, sur côtés ?’ Je pense que mon équipe fait un blocage dans la tête alors que l’an dernier tout était fluide."

Des buteurs sevrés de ballons

Si foudroyante la saison dernière, l’attaque monégasque peine en effet cette saison, elle est la 10e du championnat. Achetés pour 17 millions d’euros à Alkmaar, Myron Boadu n’a encore rien montré sur le Rocher (1 but) et sa non-sélection dans la dernière liste des espoirs des Pays-Bas n’est pas anodine. Alors qu’on pensait l’avoir retrouvée face à Montpellier (3-1) le 24 octobre dernier, la paire Ben Yedder-Volland n’est, elle, plus aussi complice et surtout moins trouvée.

De quoi agacer Niko Kovac. "On doit jouer davantage vers l’avant pour se procurer des occasions. Ce n'est pas grave si on perd le ballon en jouant vers l'avant, c'est moins dangereux que si vous jouez vers l'arrière, a poursuivi le coach monégasque. On doit être plus actif pour trouver les attaquants, jouer de manière plus directe."

Jeudi, contre le PSV, il a plusieurs fois pesté sur son banc lorsque des ballons étaient joués en retrait alors que de l’espace s‘offrait à ses joueurs. Des espaces toutefois moins présents pour l’ailier portugais Gelson Martins: "Les équipes nous connaissent maintenant, elles nous ont étudié. L’an dernier, elles pouvaient être surprises. C’est plus difficile de jouer vers l’avant désormais. Il y a encore le temps de corriger les choses et de s’améliorer." Monaco doit trouver des solutions. S’il n’est pas encore distancé dans sa course au podium, un revers à Reims pourrait placer le club de la Principauté à huit points de la troisième place au tiers du championnat. Il serait alors loin de sabrer le champagne.

