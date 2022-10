Ligue 1: Montpellier se sépare de Dall'Oglio

La direction de Montpellier a choisi d'écarter Olivier Dall'Oglio de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première ce lundi. Le technicien paye le début de saison mitigé du club héraultais avec seulement quatre victoires en onze journées de Ligue 1 et une décevante onzième place du classement.

A qui le tour? Après Peter Bosz et aussi Jean-Marc Furlan, Oscar Garcia et Michel Der Zakarian ces derniers jours en Ligue 1, Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première à Montpellier.

Comme révévélé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, le technicien de 58 ans ne dirigera plus le club héraultais en Ligue 1. Critiqué depuis le début de saison, le coach paye les récents résultats mitigés de son équipe en championnat avec seulement une victoire lors des six derniers matchs.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Dall'Oglio paye la mauvaise série de Montpellier

Très contesté après une préparation estivale chaotique (cinq défaites en cins matchs), Olivier Dall'Oglio a ensuite connu un joli sursis grâce aux trois succès du MHSC lors des cinq premières journées de Ligue 1. Aux portes de l'Europe avec une belle sixième place fin août, le club montpelliérain s'est ensuite écroulé. Au niveau des résultats, l'équipe a enchaîné une victoires en six matchs. Pire, le jeu de l'équipe s'est delité avec seulement six buts marqués pour treize encaissés sur la période.

"Je ne peux pas être satisfait de cette prestation, je ne peux pas être satisfait de moi, avait lancé Olliver Dall'Oglio après la défaite contre Lens (1-0) samedi en L1. Je pense que je dois faire encore mieux et encore plus. La solution doit venir de moi et les joueurs suivent derrière. [...] On n'est pas non plus relégable. Tous les coachs sont en danger dès qu'ils perdent. On le sait et c'est comme ça. Si on estime que c'est la faute de l'entraîneur, comme cela l'a été avec les coachs. C'est le fusible idéal."

Un bilan décevant pour Dall'Oglio

Avec une décevante onzième place du classement, la direction héraultais a fini par trancher et a décidé de se séparer d'Olivier Dall'Oglio à plus de 20 mois de la fin de son contrat en juin 2024.

Arrivé en provenance de Brest en 2021 à la place de Michel Der Zakarian, parti le remplacer à Brest, Olivier Dall'Oglio voit donc son aventure à Montpellier se terminer après 52 matchs toutes compétitions confondues et un bilan négatif de 18 victoires, 7 nuls et 57 défaites. Le tout, Quelques jours après la fin du passage de Michel Der Zakarian en Bretagne. Samedi prochain lors de la 12e journée de championnat, Montpellier tentera de se relancer face à une autre équipe dans le dur: l'Olympique Lyonnais... où officie désormais Laurent Blanc, un ancien de la maison héraultaise.